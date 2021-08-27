«Лион» сыграет на выезде с «Нантом» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 августа, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» после трех туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 девятое место. Но стартом сезоне в клубе, скорее всего, довольны.

В первом туре команда Антуана Камбуаре сыграла вничью с «Монако». Матч на Лазурном берегу завершился со счетом 1:1.

Во втором туре «канарейки» одержали домашнюю победу над «Метцем» — 2:0.

Единственное пока что поражение «Нант» потерпел в прошлом туре, проиграв в гостях «Ренну» (0:1).

«Лион»

Тем временем «Лион» пока всего лишь 16-й. Паниковать, возможно, рано, но команда выглядит очень разбалансированной.

«Лион» потерял очки в матчах с далеко не самыми серьезными соперниками. В первом туре была домашняя ничья с «Брестом» — 1:1.

В матче с «Анже» команда Петера Боса и вовсе разочаровала, уступив со счетом 0:3.

Все прогнозы на Лигу 1

А на прошлой неделе «Лион» не смог обыграть «Клермон» — ничья 3:3. И если в атаке команда на этот раз сыграла мощно, то в обороне был хаос.

Прогноз и ставка

На «Нант» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 4.45, на ничью за 3.95, а на победу «Лиона» — за 1.79.

Скорее всего, вслед за «Монако» очки в игре с «Нантом» потеряет и «Лион». У гостей очевидные проблемы в обороне, которые вряд ли удастся решить за несколько дней.

Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.09.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 1.75. Благодаря «Лиону» скучать в этой игре не придется.