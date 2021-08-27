«Нант»
«Нант» после трех туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 девятое место. Но стартом сезоне в клубе, скорее всего, довольны.
В первом туре команда Антуана Камбуаре сыграла вничью с «Монако». Матч на Лазурном берегу завершился со счетом 1:1.
Во втором туре «канарейки» одержали домашнюю победу над «Метцем» — 2:0.
Единственное пока что поражение «Нант» потерпел в прошлом туре, проиграв в гостях «Ренну» (0:1).
«Лион»
Тем временем «Лион» пока всего лишь 16-й. Паниковать, возможно, рано, но команда выглядит очень разбалансированной.
«Лион» потерял очки в матчах с далеко не самыми серьезными соперниками. В первом туре была домашняя ничья с «Брестом» — 1:1.
В матче с «Анже» команда Петера Боса и вовсе разочаровала, уступив со счетом 0:3.
А на прошлой неделе «Лион» не смог обыграть «Клермон» — ничья 3:3. И если в атаке команда на этот раз сыграла мощно, то в обороне был хаос.
Прогноз и ставка
На «Нант» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 4.45, на ничью за 3.95, а на победу «Лиона» — за 1.79.
Скорее всего, вслед за «Монако» очки в игре с «Нантом» потеряет и «Лион». У гостей очевидные проблемы в обороне, которые вряд ли удастся решить за несколько дней.
Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.09.
Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 1.75. Благодаря «Лиону» скучать в этой игре не придется.