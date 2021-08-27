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    «Лион» снова не выиграет?

    «Нант» — «Лион». Прогноз (к. 2.09) и ставки на чемпионат Франции 27 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лион»
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    «Лион» еще ни разу не выигрывал в новом чемпионате Франции
    «Лион» сыграет на выезде с «Нантом» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 августа, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Августа 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Нант»

    «Нант» после трех туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 девятое место. Но стартом сезоне в клубе, скорее всего, довольны.

    В первом туре команда Антуана Камбуаре сыграла вничью с «Монако». Матч на Лазурном берегу завершился со счетом 1:1.

    Во втором туре «канарейки» одержали домашнюю победу над «Метцем» — 2:0.

    Единственное пока что поражение «Нант» потерпел в прошлом туре, проиграв в гостях «Ренну» (0:1).

    «Лион»

    Тем временем «Лион» пока всего лишь 16-й. Паниковать, возможно, рано, но команда выглядит очень разбалансированной.

    «Лион» потерял очки в матчах с далеко не самыми серьезными соперниками. В первом туре была домашняя ничья с «Брестом» — 1:1.

    В матче с «Анже» команда Петера Боса и вовсе разочаровала, уступив со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    А на прошлой неделе «Лион» не смог обыграть «Клермон» — ничья 3:3. И если в атаке команда на этот раз сыграла мощно, то в обороне был хаос.

    Прогноз и ставка

    На «Нант» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 4.45, на ничью за 3.95, а на победу «Лиона» — за 1.79.

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    Скорее всего, вслед за «Монако» очки в игре с «Нантом» потеряет и «Лион». У гостей очевидные проблемы в обороне, которые вряд ли удастся решить за несколько дней.

    Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.09.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 1.75. Благодаря «Лиону» скучать в этой игре не придется.

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    «Нант» — «Лион»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 27.08.2021. Прогнозы на футбол. «Лион» снова не выиграет?
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