Нидерланды сыграет на своем поле с Чехией в рамках 1/8 финала плей-офф Евро-2020. Матч пройдет 27 июня, начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Нидерланды — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нидерландов

Команда Франка Де Бура триумфально выиграла свою группу. В активе у «оранжевых» 9 очков.

Жаль, что против чехи сборной Нидерландов не сможет помочь травмированный Люк Де Йонг. Правда, форвард сыграл на нынешнем турнире всего 12 минут.

С чехами голландцы играют неудачно. Например, два последних свидания завершились поражениями сборной Нидерландов.

Все прогнозы на Евро-2020

На текущий момент голландцы — одни из фаворитов турнира. Особенно мощно смотрится атака команды, забивающая с завидной долей регулярности.

Сборная Чехии

Чехи заняли 3 место в группе с Англией и Хорватией. Причем с хорватами у сборной Чехии одинаковое количество очков.

Правда, забила команда только трижды. Зато в свои ворота Чехия пропустила лишь два мяча.

Главная ударная сила команды — Патрик Шик. На счету форварда все три мяча, забитых чехами на групповом этапе.

Из-за перебора желтых карточек отчетную встречу пропустит защитник Ян Борил. Вот его-то отчетливо будет не хватать сборной Чехии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.74, на ничью за 3.88, а на Австрию — за 5.20.

Голландцы смотрятся намного мощнее оппонента, но вполне могут допустить недооценку австрийцев .

Австрийцы сыграют вторым номером, и, при удачном стечении обстоятельств, способны выстоять.

Наверняка чехи продержатся первый тайм, но после перерыва команда Де Бура наверняка прибавит мощностей в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.30. Для остальных — более умеренный прогноз.