Сборная Нидерландов
Команда Франка Де Бура триумфально выиграла свою группу. В активе у «оранжевых» 9 очков.
Жаль, что против чехи сборной Нидерландов не сможет помочь травмированный Люк Де Йонг. Правда, форвард сыграл на нынешнем турнире всего 12 минут.
С чехами голландцы играют неудачно. Например, два последних свидания завершились поражениями сборной Нидерландов.
На текущий момент голландцы — одни из фаворитов турнира. Особенно мощно смотрится атака команды, забивающая с завидной долей регулярности.
Сборная Чехии
Чехи заняли 3 место в группе с Англией и Хорватией. Причем с хорватами у сборной Чехии одинаковое количество очков.
Правда, забила команда только трижды. Зато в свои ворота Чехия пропустила лишь два мяча.
Главная ударная сила команды — Патрик Шик. На счету форварда все три мяча, забитых чехами на групповом этапе.
Из-за перебора желтых карточек отчетную встречу пропустит защитник Ян Борил. Вот его-то отчетливо будет не хватать сборной Чехии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.74, на ничью за 3.88, а на Австрию — за 5.20.
Голландцы смотрятся намного мощнее оппонента, но вполне
Австрийцы сыграют вторым номером, и, при удачном стечении обстоятельств, способны выстоять.
Наверняка чехи продержатся первый тайм, но после перерыва команда Де Бура наверняка прибавит мощностей в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.30. Для остальных — более умеренный прогноз.