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    Нападение сборной Нидерландов задавит Чехию?

    Нидерланды — Чехия. Прогноз (к. 2.28) и ставки на Евро-2020 27 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Чехии Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Чехия
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    Мемфис Депай
    Сборная Нидерландов сыграет против команды Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет 27 июня в Будапеште (Венгрия), начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала 27 Июня 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 19:00 Чехия Чехия
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    Нидерланды

    Сборная Нидерландов мощно провела групповой этап, без проблем заняв в первое место.

    Команда Франка де Бура одержала три яркие победы, и при этом, что очень важно, пропустила лишь два мяча.

    В первом туре голландцы обыграли сборную Украины — 3:2. Вели 2:0, потом соперник отыгрался, но в итоге «оранжевые» забили еще один мяч и набрали заслуженные три очка.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Потом была уверенная победа над Австрией — 2:0. А в заключительном туре Нидерланды разгромили Северную Македонию — 3:0.

    Чехия

    Тем временем сборная Чехии заняла третье место в своей группе. Но в целом все получилось довольно спокойно.

    В первом матче чехи красиво обыграли сборную Шотландии благодаря дублю Патрика Шика, который один из своих мячей забил с центра поля.

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    • Ключевой же стала встреча с Хорватией, завершившаяся вничью 1:1. В этой игре снова отличился Шик, на этот раз реализовавший пенальти.

    Все прогнозы на Евро-2020

    А в третьем туре группового этапа Чехия уступила в Лондоне сборной Англии — 0:1. Впрочем, вряд ли уместно говорить, что команда Ярослава Шилгавы была хуже. За весь второй тайм англичане не нанесли ни одного удара.

    Прогноз и ставка

    На Нидерланды в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Чехии — за 5.35.

    Голландцев очень много критиковали перед Евро. Больше всех досталось их тренеру, но сейчас вряд ли кто-то скажет, что де Бур что-то делает не так. Нидерланды показывают очень бодрый футбол.

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    Скорее всего, чехи постараются сыграть максимально агрессивно, с акцентом, прежде всего, на разрушение атак соперника. Но свои моменты команда де Бура обязательно найдет. Лидеры сборной Нидерландов сейчас в порядке. К тому же, очень здорово играют те, от кого, в принципе, не ждали ничего сверхъестественного.

    В общем, Нидерланды пройдут дальше, Чехии будет сложно остановить эту команду.

    Ставка — победа Нидерландов с форой (-1,0) за 2.28.

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    Нидерланды — Чехия: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Нападение сборной Нидерландов задавит Чехию?
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