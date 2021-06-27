Сборная Нидерландов сыграет против команды Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет 27 июня в Будапеште (Венгрия), начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Сборная Нидерландов мощно провела групповой этап, без проблем заняв в первое место.

Команда Франка де Бура одержала три яркие победы, и при этом, что очень важно, пропустила лишь два мяча.

В первом туре голландцы обыграли сборную Украины — 3:2. Вели 2:0, потом соперник отыгрался, но в итоге «оранжевые» забили еще один мяч и набрали заслуженные три очка.

Календарь и таблица Евро-2020

Потом была уверенная победа над Австрией — 2:0. А в заключительном туре Нидерланды разгромили Северную Македонию — 3:0.

Чехия

Тем временем сборная Чехии заняла третье место в своей группе. Но в целом все получилось довольно спокойно.

В первом матче чехи красиво обыграли сборную Шотландии благодаря дублю Патрика Шика, который один из своих мячей забил с центра поля.

Ключевой же стала встреча с Хорватией, завершившаяся вничью 1:1. В этой игре снова отличился Шик, на этот раз реализовавший пенальти.

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А в третьем туре группового этапа Чехия уступила в Лондоне сборной Англии — 0:1. Впрочем, вряд ли уместно говорить, что команда Ярослава Шилгавы была хуже. За весь второй тайм англичане не нанесли ни одного удара.

Прогноз и ставка

На Нидерланды в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Чехии — за 5.35.

Голландцев очень много критиковали перед Евро. Больше всех досталось их тренеру, но сейчас вряд ли кто-то скажет, что де Бур что-то делает не так. Нидерланды показывают очень бодрый футбол.

Скорее всего, чехи постараются сыграть максимально агрессивно, с акцентом, прежде всего, на разрушение атак соперника. Но свои моменты команда де Бура обязательно найдет. Лидеры сборной Нидерландов сейчас в порядке. К тому же, очень здорово играют те, от кого, в принципе, не ждали ничего сверхъестественного.

В общем, Нидерланды пройдут дальше, Чехии будет сложно остановить эту команду.

Ставка — победа Нидерландов с форой (-1,0) за 2.28.