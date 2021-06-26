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    Дания выйдет в четвертьфинал Евро?

    Уэльс — Дания. Прогноз (к. 1.83) и ставки на Евро-2020 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Дания
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    Сборная Дании вышла в плей-офф Евро благодаря разгромной победе над Россией
    Сборная Дании сыграет против команды Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме, начало — в 19:00 мск. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала 26 Июня 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 19:00 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
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    Уэльс

    Сборная Уэльса вышла из группы на втором чемпионате Европы подряд.

    Как и пять лет назад, на ведущих ролях у валлийцев Гарет Бейл. В первом туре Уэльс сыграл вничью со сборной Швейцарии — 1:1. Здесь команде Роба Пейджа слегка повезло, надо признать, соперник играл получше.

    Зато во втором туре Уэльс уверенно разобрался с Турцией — 2:0. В этой игре абсолютно лучшим был Бейл, сделавший две результативные передачи, в тени которых остался даже не забитый им пенальти.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В заключительном туре группового этапа Уэльс проиграл Италии — 0:1. Итальянцы забили единственный гол незадолго до перерыва, а уже в начале второго тайма валлийцы остались вдесятером после удаления Итана Ампаду.

    Дания

    Для сборной Дании групповой этап получился настолько событийным и драматичным, что мы совсем не удивимся, что через какое-то время Нетфликс или Амазон снимут об этом фильм.

    Датчане чудом вышли в плей-офф, но самое главное все-таки не это. С Кристианом Эриксеном все в порядке. Никто не знает, сыграет ли он еще когда-нибудь в футбол, но это уже не так важно.

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    • Шокированная Дания проиграла в первом туре Финляндии, а потом уступила Бельгии. Но в игре с бельгийцами команда Каспера Юлманда показала такой уровень футбола, что многие тут же начали переживать, что такая сборная «пролетит» мимо.

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    Но в итоге все в порядке. Более того, разгромив Россию (4:1), Дания заняла второе место в группе. Такая вот интересная ситуация, сразу три команды набрали по три очка, но вторыми стали датчане.

    Прогноз и ставка

    На Уэльс в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Дании — за 1.85.

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    Кажется, что после всего, что случилось в начале турнира, датчан теперь не остановить. По сути, даже мощная Бельгия чудом набрала три очка в Копенгагене. А про Россию и говорить нечего, просто без шансов.

    Уэльс же можно сравнить с Шотландией. Такая же простая по своему игровому стилю сборная. Но с одним важным отличием — у нее есть Гарет Бейл и Аарон Рэмзи. Эти двое всегда опасны, но для Дании вряд ли станут большой проблемой.

    Ставка — победа Дании за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Дании с форой (-1,0) за 2.83. Но первый вариант, безусловно, надежнее.

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