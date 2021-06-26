Сборная Дании сыграет против команды Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме, начало — в 19:00 мск. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса вышла из группы на втором чемпионате Европы подряд.

Как и пять лет назад, на ведущих ролях у валлийцев Гарет Бейл. В первом туре Уэльс сыграл вничью со сборной Швейцарии — 1:1. Здесь команде Роба Пейджа слегка повезло, надо признать, соперник играл получше.

Зато во втором туре Уэльс уверенно разобрался с Турцией — 2:0. В этой игре абсолютно лучшим был Бейл, сделавший две результативные передачи, в тени которых остался даже не забитый им пенальти.

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В заключительном туре группового этапа Уэльс проиграл Италии — 0:1. Итальянцы забили единственный гол незадолго до перерыва, а уже в начале второго тайма валлийцы остались вдесятером после удаления Итана Ампаду.

Дания

Для сборной Дании групповой этап получился настолько событийным и драматичным, что мы совсем не удивимся, что через какое-то время Нетфликс или Амазон снимут об этом фильм.

Датчане чудом вышли в плей-офф, но самое главное все-таки не это. С Кристианом Эриксеном все в порядке. Никто не знает, сыграет ли он еще когда-нибудь в футбол, но это уже не так важно.

Шокированная Дания проиграла в первом туре Финляндии, а потом уступила Бельгии. Но в игре с бельгийцами команда Каспера Юлманда показала такой уровень футбола, что многие тут же начали переживать, что такая сборная «пролетит» мимо.

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Но в итоге все в порядке. Более того, разгромив Россию (4:1), Дания заняла второе место в группе. Такая вот интересная ситуация, сразу три команды набрали по три очка, но вторыми стали датчане.

Прогноз и ставка

На Уэльс в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Дании — за 1.85.

Кажется, что после всего, что случилось в начале турнира, датчан теперь не остановить. По сути, даже мощная Бельгия чудом набрала три очка в Копенгагене. А про Россию и говорить нечего, просто без шансов.

Уэльс же можно сравнить с Шотландией. Такая же простая по своему игровому стилю сборная. Но с одним важным отличием — у нее есть Гарет Бейл и Аарон Рэмзи. Эти двое всегда опасны, но для Дании вряд ли станут большой проблемой .

Ставка — победа Дании за 1.85.

Также можно рассмотреть ставку на победу Дании с форой (-1,0) за 2.83. Но первый вариант, безусловно, надежнее.