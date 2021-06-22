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    «Фольгоре» — «Приштина». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лига чемпионов, 22 июня 2021 года

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    «Приштина»
    Во вторник, 22 июня, в полуфинальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов в Албании в городе Эльбасани «Фольгоре» из Сан-Марино сыграет с косовской «Приштиной». Начало — в 21:00 по мск. «Фольгоре» — «Приштина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фольгоре»

    Для «Фольгоре» это участие в еврокубках будет только шестым в истории. В Лиге чемпионов коллектив играл только раз. В сезоне 2015/16 он дважды по 1:2 уступил армянскому «Пюнику» в первом раунде квалификации.

    Отметим, что команда из поселка Фальчано никогда не проходила хотя бы один раунд. В 12 матчах на евроарене она потерпела 11 поражений и один раз сыграла вничью.

    Последний раз в Европе 5-кратный чемпион Сан-Марино играл в сезоне 2018/19. И тогда в первом предварительном раунде Лиги Европы он уступил дорогу «Энгордани» из Андорры — 1:1 и 1:2.

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    Последнюю свою официальную игру «Фольгоре» провел 22 мая, переиграв тогда в финале внутреннего первенства «Ла-Фиориту» со счетом 1:0, проведя единственный гол в овертайме.

    «Приштина»

    «Приштина» засветилась на евроарене в четырех случаях, где все они пришлись на Лигу Европы. В самом престижном футбольном клубном турнире команда будет только дебютировать.

    Только раз косоварский коллектив смог преодолеть хотя бы один раунд. Произошло данное событие в сезоне 2018/19, выбив тогда гибралтарский клуб «Европа» на первом раунде отбора ЛЕ (5:0 и 1:1). Однако затем был проигрыш по пенальти от люксембургской «Фолы».

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    • Минувшее появление «сине-былых» в еврокубках случилось в прошлом сезоне, где они споткнулись же на первом сопернике, проиграв 0:3 «Линкольну» из Гибралтара.

    В отличии от своего соперника, «Приштина» провела один спарринг в межсезонье, обыграв 16 июня македонский клуб «Шкендия» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Приштины» — 1.30, победа «Фольгоре» — 8.50, ничья — 4.30.

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    Проход: «Приштины» — 1.25; «Фольгоре» — 3.90.

    В данном поединке прогнозируем викторию клуба из Косово еще по итогам основного времени. Ожидаем, что «Приштина» сделает это «всухую», так как команды из Сан-Марино уж очень неубедительны в еврокубках.

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