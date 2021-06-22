«Фольгоре»
Для «Фольгоре» это участие в еврокубках будет только шестым в истории. В Лиге чемпионов коллектив играл только раз. В сезоне 2015/16 он дважды по 1:2 уступил армянскому «Пюнику» в первом раунде квалификации.
Отметим, что команда из поселка Фальчано
Последний раз в Европе 5-кратный чемпион Сан-Марино играл в сезоне 2018/19. И тогда в первом предварительном раунде Лиги Европы он уступил дорогу «Энгордани» из Андорры — 1:1 и 1:2.
Последнюю свою официальную игру «Фольгоре» провел 22 мая, переиграв тогда в финале внутреннего первенства «Ла-Фиориту» со счетом 1:0, проведя единственный гол в овертайме.
«Приштина»
«Приштина» засветилась на евроарене в четырех случаях, где все они пришлись на Лигу Европы. В самом престижном футбольном клубном турнире команда будет только дебютировать.
Только раз косоварский коллектив
Минувшее появление «сине-былых» в еврокубках случилось в прошлом сезоне, где они споткнулись же на первом сопернике, проиграв 0:3 «Линкольну» из Гибралтара.
В отличии от своего соперника, «Приштина» провела один спарринг в межсезонье, обыграв 16 июня македонский клуб «Шкендия» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Приштины» — 1.30, победа «Фольгоре» — 8.50, ничья — 4.30.
Проход: «Приштины» — 1.25; «Фольгоре» — 3.90.
В данном поединке прогнозируем викторию клуба из Косово еще по итогам основного времени. Ожидаем, что «Приштина» сделает это «всухую», так как команды из Сан-Марино уж очень неубедительны в еврокубках.