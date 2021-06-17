Сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 17 июня в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Вопреки не самым оптимистичным ожиданиям, сборная Нидерландов порадовала в стартовой игре Евро-2020.

Команда Франка де Бура одержала победу над сборной Украины — 3:2. По ходу встречи голландцы вели 2:0, потом позволили сопернику отыграться, но последнее слово осталось за ними.

И это справедливо. Все-таки надо признать, что Нидерланды играли заметно лучше Украины, постоянно создавая у чужих ворот опасные моменты. Украинцам в этой встрече было очень тяжело контролировать ситуацию на поле.

Календарь и таблица Евро-2020

Пожалуй, на данный момент именно Нидерланды показали самую интересную игру в нападении. «Оранжевые» порадовали разнообразием атакующих возможностей.

Австрия

Довольно бодрым получился старт и у сборной Австрии, которая одержала победу над Северной Македонией — 3:1.

Прогноз на Нидерланды — Австрия Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?

Второй и третий мячи австрийцы забили уже ближе к концу матча, но в целом их игровое преимущество даже не обсуждается. В этом случае тоже можно говорить о том, что результат абсолютно справедливый.

Все прогнозы на Евро-2020

Но пока рано рассуждать о перспективах сборной Австрии, все-таки македонцы самая слабая команда группы. Больше о команде Франко Фоды можно будет сказать после встречи с Нидерландами.

Ставка

А в этой игре букмекеры склоняются к тому, что команды порадуют забитыми мячами. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.78.

И с этим наверное можно согласиться. Во-первых, голландцы самостоятельно могут забить больше двух мячей. Но в данном случае соперник тоже может ответить. Более того, Австрия не такая робкая, как Украина, которая в некоторых моментах очень не хватало смелости.

Австрийская команда, собранная в основном из игроков чемпионата Германии, будет рисковать, в этом можно не сомневаться.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.30.

И также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал Нидерландов больше 2,5 за 2.95.