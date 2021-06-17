Нидерланды
Вопреки не самым оптимистичным ожиданиям, сборная Нидерландов порадовала в стартовой игре Евро-2020.
Команда Франка де Бура одержала победу над сборной Украины — 3:2. По ходу встречи голландцы вели 2:0, потом позволили сопернику отыграться, но последнее слово осталось за ними.
И это справедливо. Все-таки надо признать, что Нидерланды играли заметно лучше Украины, постоянно создавая у чужих ворот опасные моменты. Украинцам в этой встрече было очень тяжело контролировать ситуацию на поле.
Пожалуй, на данный момент именно Нидерланды показали самую интересную игру в нападении. «Оранжевые» порадовали разнообразием атакующих возможностей.
Австрия
Довольно бодрым получился старт и у сборной Австрии, которая одержала победу над Северной Македонией — 3:1.
Второй и третий мячи австрийцы забили уже ближе к концу матча, но в целом их игровое преимущество даже не обсуждается. В этом случае тоже можно говорить о том, что результат абсолютно справедливый.
Но пока рано рассуждать о перспективах сборной Австрии, все-таки македонцы самая слабая команда группы. Больше о команде Франко Фоды можно будет сказать после встречи с Нидерландами.
Ставка
А в этой игре букмекеры склоняются к тому, что команды порадуют забитыми мячами. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.78.
И с этим наверное можно согласиться. Во-первых, голландцы самостоятельно могут забить больше двух мячей. Но в данном случае соперник тоже может ответить. Более того, Австрия не такая робкая, как Украина, которая в некоторых моментах очень не хватало смелости.
Австрийская команда, собранная в основном из игроков чемпионата Германии, будет рисковать, в этом можно не сомневаться.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.30.
И также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал Нидерландов больше 2,5 за 2.95.