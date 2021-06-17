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    Нидерланды и Австрия устроят голевую перестрелку?

    Нидерланды — Австрия. Ставка (к. 3.30) на Евро-2020 17 июня 2021 года

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    Нидерланды в первом туре обыграли Украину (3:2)
    Сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 17 июня в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 17 Июня 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Австрия Австрия
  • Вена
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.30
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    Нидерланды

    Вопреки не самым оптимистичным ожиданиям, сборная Нидерландов порадовала в стартовой игре Евро-2020.

    Команда Франка де Бура одержала победу над сборной Украины — 3:2. По ходу встречи голландцы вели 2:0, потом позволили сопернику отыграться, но последнее слово осталось за ними.

    И это справедливо. Все-таки надо признать, что Нидерланды играли заметно лучше Украины, постоянно создавая у чужих ворот опасные моменты. Украинцам в этой встрече было очень тяжело контролировать ситуацию на поле.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Пожалуй, на данный момент именно Нидерланды показали самую интересную игру в нападении. «Оранжевые» порадовали разнообразием атакующих возможностей.

    Австрия

    Довольно бодрым получился старт и у сборной Австрии, которая одержала победу над Северной Македонией — 3:1.

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    • Второй и третий мячи австрийцы забили уже ближе к концу матча, но в целом их игровое преимущество даже не обсуждается. В этом случае тоже можно говорить о том, что результат абсолютно справедливый.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Но пока рано рассуждать о перспективах сборной Австрии, все-таки македонцы самая слабая команда группы. Больше о команде Франко Фоды можно будет сказать после встречи с Нидерландами.

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    • Ставка

    А в этой игре букмекеры склоняются к тому, что команды порадуют забитыми мячами. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.78.

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    И с этим наверное можно согласиться. Во-первых, голландцы самостоятельно могут забить больше двух мячей. Но в данном случае соперник тоже может ответить. Более того, Австрия не такая робкая, как Украина, которая в некоторых моментах очень не хватало смелости.

    Австрийская команда, собранная в основном из игроков чемпионата Германии, будет рисковать, в этом можно не сомневаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.30.

    И также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал Нидерландов больше 2,5 за 2.95.

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