Сборная Дании
Поражение от финнов в стартовом туре, пусть и минимальное, вышло крайне обидным. Впрочем, все это померкло на фоне ситуации с Кристианом Эриксеном.
Ведущий хавбек сборной Дании наверняка не сможет сыграть в следующих матчах. А ведь сейчас его присутствие было бы очень к месту!
Так или иначе, но датчанам нужно набирать очки. Не стоит забывать, что финны считались аутсайдером группы, и теперь нужно искать счастье в матчах с бельгийцами и россиянами.
Датчанам нужно исключительно побеждать. Впрочем, обыграть бельгийцев — еще тот ребус, но и его разгадать — задача реальная.
Сборная Бельгии
То, что бельгийцы сделали с обороной России (3:0), называется форменным издевательством. Команда Черчесова моментами банально не знала куда деваться.
Сборная Бельгии, и так считавшаяся мощной командой, теперь рассматривается в качестве одного из фаворитов турнира. Ромелу Лукаку пребывает в сумасшедшей форме!
Правда, в этой встрече бельгийцы не сыграет Тимоти Кастань. Защитник «Лестера» травмирован, и, вероятно, сыграет нескоро.
Под вопросом участие в матче ведущего защитника Яна Вертонгена. Он получил травму лодыжки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.10, на ничью за 3.30, а на Данию — за 4.04.
Бельгийцы смотрятся мощно, но кто поручится за эффективность их тактики во встрече с непредсказуемыми скандинавами?!
Хоть бельгийцы смотрятся сильнее оппонента, датчане будут настроены исключительно на победу, и вполне способны ее добиться. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Дании, поставить на это можно с коэффициентом 4.04. Для остальных — более умеренный прогноз.