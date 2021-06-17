Дания сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 17 июня, начало — в 19:00 мск. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Дании

Поражение от финнов в стартовом туре, пусть и минимальное, вышло крайне обидным. Впрочем, все это померкло на фоне ситуации с Кристианом Эриксеном.

Ведущий хавбек сборной Дании наверняка не сможет сыграть в следующих матчах. А ведь сейчас его присутствие было бы очень к месту!

Так или иначе, но датчанам нужно набирать очки. Не стоит забывать, что финны считались аутсайдером группы, и теперь нужно искать счастье в матчах с бельгийцами и россиянами.

Все прогнозы на Евро-2020

Датчанам нужно исключительно побеждать. Впрочем, обыграть бельгийцев — еще тот ребус, но и его разгадать — задача реальная.

Сборная Бельгии

То, что бельгийцы сделали с обороной России (3:0), называется форменным издевательством. Команда Черчесова моментами банально не знала куда деваться.

Сборная Бельгии, и так считавшаяся мощной командой, теперь рассматривается в качестве одного из фаворитов турнира. Ромелу Лукаку пребывает в сумасшедшей форме!

Правда, в этой встрече бельгийцы не сыграет Тимоти Кастань. Защитник «Лестера» травмирован, и, вероятно, сыграет нескоро.

Под вопросом участие в матче ведущего защитника Яна Вертонгена. Он получил травму лодыжки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.10, на ничью за 3.30, а на Данию — за 4.04.

Датчанам отступать банально некуда , так что стоит ожидать от них активности в атаке.

Бельгийцы смотрятся мощно, но кто поручится за эффективность их тактики во встрече с непредсказуемыми скандинавами?!

Хоть бельгийцы смотрятся сильнее оппонента, датчане будут настроены исключительно на победу, и вполне способны ее добиться. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Дании, поставить на это можно с коэффициентом 4.04. Для остальных — более умеренный прогноз.