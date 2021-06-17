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    Датчане сотворят футбольное чудо?

    Дания — Бельгия. Дерзкая ставка за 4.04 на матч Евро-2020 17 июня 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    Дания сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 17 июня, начало — в 19:00 мск. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 17 Июня 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.04
  • Ставка!
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    Сборная Дании

    Поражение от финнов в стартовом туре, пусть и минимальное, вышло крайне обидным. Впрочем, все это померкло на фоне ситуации с Кристианом Эриксеном.

    Ведущий хавбек сборной Дании наверняка не сможет сыграть в следующих матчах. А ведь сейчас его присутствие было бы очень к месту!

    Так или иначе, но датчанам нужно набирать очки. Не стоит забывать, что финны считались аутсайдером группы, и теперь нужно искать счастье в матчах с бельгийцами и россиянами.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Датчанам нужно исключительно побеждать. Впрочем, обыграть бельгийцев — еще тот ребус, но и его разгадать — задача реальная.

    Сборная Бельгии

    То, что бельгийцы сделали с обороной России (3:0), называется форменным издевательством. Команда Черчесова моментами банально не знала куда деваться.

    Сборная Бельгии, и так считавшаяся мощной командой, теперь рассматривается в качестве одного из фаворитов турнира. Ромелу Лукаку пребывает в сумасшедшей форме!

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    • Правда, в этой встрече бельгийцы не сыграет Тимоти Кастань. Защитник «Лестера» травмирован, и, вероятно, сыграет нескоро.

    Под вопросом участие в матче ведущего защитника Яна Вертонгена. Он получил травму лодыжки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.10, на ничью за 3.30, а на Данию — за 4.04.

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    Датчанам отступать банально некуда, так что стоит ожидать от них активности в атаке.

    Бельгийцы смотрятся мощно, но кто поручится за эффективность их тактики во встрече с непредсказуемыми скандинавами?!

    Хоть бельгийцы смотрятся сильнее оппонента, датчане будут настроены исключительно на победу, и вполне способны ее добиться. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Дании, поставить на это можно с коэффициентом 4.04. Для остальных — более умеренный прогноз.

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