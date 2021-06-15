Сборная Франции
Эта команда явно надеется взять Евро на абордаж. Ну как, скажите, не рассчитывать на успех, имея в составе таких монстров атаки, как Килиан Мбаппе?!
Настроение в стане французов отменное. Восстановился после травмы Карим Бензема, так что забивать есть кому.
Да и вообще, последние годы в плане битв с немцами сборной Франции удаются. Последняя коллизия пришлась еще на 2014 год…
В строю у команды Дидье Дешама все сильнейшие. Так что
Сборная Германии
«Немецкая машина» — это всегда увлекательно и опасно. Томас Мюллер в любом виде способен принести результат, да и остальные — под стать лидеру «Баварии».
Свою силу сборная Германии демонстрирует стабильно. Например, последний спарринг с Латвией превратился в избиение несчастных прибалтийцев — 7:1.
Нет сомнений, что стартовать немцы захотят успешно. Вот только кадровые проблемы в виде травмированного Леона Горетцки не могут не беспокоить.
К тому же, под вопросом участие в поединке Йонаса Хофманна. Хавбек пытается оправиться от травмы колена.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.74, на ничью за 3.20, а на Германию — за 2.87.
Франция в последнее время удачно играет против немцев.
Команда Йоахима Лева сильна в атаке, да и в остальном — способна на самые высокие результаты.
Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей, так что голепад в этой встрече обеспечен. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.60. Для остальных — более умеренный прогноз.