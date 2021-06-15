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    Под знаком атаки?!

    Франция — Германия. Дерзкая ставка за 4.60 на матч Евро-2020 15 июня 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    Франция сыграет на своем поле с Германии в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 15 июня, начало — в 22:00 мск. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 15 Июня 2021 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:00 Германия Германия
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    Сборная Франции

    Эта команда явно надеется взять Евро на абордаж. Ну как, скажите, не рассчитывать на успех, имея в составе таких монстров атаки, как Килиан Мбаппе?!

    Настроение в стане французов отменное. Восстановился после травмы Карим Бензема, так что забивать есть кому.

    Да и вообще, последние годы в плане битв с немцами сборной Франции удаются. Последняя коллизия пришлась еще на 2014 год…

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    В строю у команды Дидье Дешама все сильнейшие. Так что французам сам бог велел продолжить успешный сериал игр с немцами.

    Сборная Германии

    «Немецкая машина» — это всегда увлекательно и опасно. Томас Мюллер в любом виде способен принести результат, да и остальные — под стать лидеру «Баварии».

    Свою силу сборная Германии демонстрирует стабильно. Например, последний спарринг с Латвией превратился в избиение несчастных прибалтийцев — 7:1.

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    • Нет сомнений, что стартовать немцы захотят успешно. Вот только кадровые проблемы в виде травмированного Леона Горетцки не могут не беспокоить.

    К тому же, под вопросом участие в поединке Йонаса Хофманна. Хавбек пытается оправиться от травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.74, на ничью за 3.20, а на Германию — за 2.87.

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    Франция в последнее время удачно играет против немцев.

    Команда Йоахима Лева сильна в атаке, да и в остальном — способна на самые высокие результаты.

    Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей, так что голепад в этой встрече обеспечен. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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