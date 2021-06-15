Франция сыграет на своем поле с Германии в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 15 июня, начало — в 22:00 мск. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Франции

Эта команда явно надеется взять Евро на абордаж. Ну как, скажите, не рассчитывать на успех, имея в составе таких монстров атаки, как Килиан Мбаппе?!

Настроение в стане французов отменное. Восстановился после травмы Карим Бензема, так что забивать есть кому.

Да и вообще, последние годы в плане битв с немцами сборной Франции удаются. Последняя коллизия пришлась еще на 2014 год…

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В строю у команды Дидье Дешама все сильнейшие. Так что французам сам бог велел продолжить успешный сериал игр с немцами .

Сборная Германии

«Немецкая машина» — это всегда увлекательно и опасно. Томас Мюллер в любом виде способен принести результат, да и остальные — под стать лидеру «Баварии».

Свою силу сборная Германии демонстрирует стабильно. Например, последний спарринг с Латвией превратился в избиение несчастных прибалтийцев — 7:1.

Нет сомнений, что стартовать немцы захотят успешно. Вот только кадровые проблемы в виде травмированного Леона Горетцки не могут не беспокоить.

К тому же, под вопросом участие в поединке Йонаса Хофманна. Хавбек пытается оправиться от травмы колена.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.74, на ничью за 3.20, а на Германию — за 2.87.

Франция в последнее время удачно играет против немцев.

Команда Йоахима Лева сильна в атаке, да и в остальном — способна на самые высокие результаты.

Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей, так что голепад в этой встрече обеспечен. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.60. Для остальных — более умеренный прогноз.