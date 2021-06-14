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    Способна ли Украина выиграть группу C?

    Группа C на Евро-2020. Прогноз и ставки на исход в группе C чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Группа C на Евро-2020
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    Букмекеры дают Украине вторые лучшие шансы на победу в группе
    Группа C на Евро-2020 состоит из Австрии, Нидерландов, Северной Македонии и Украины. Как сложится борьба? Группа C на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австрия

    Сборная Австрии одержала лишь одну победу в шести предыдущих матчах во всех турнирах. При этом в трех последних она не выигрывает и дважды проиграла.

    В рамках квалификации на ЧМ-2022 австрийцы разгромно проиграли сборной Дании (0:4) и сыграли вничью 2:2 с командой Шотландии.

    Нидерланды

    Команда Нидерландов не знает поражений в четырех предыдущих поединках. В трех из них она обыгрывала своих соперников.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Надо признать, что смена главного тренера очень негативно сказалась как на результатах, так и на игре сборной Нидерландов. При Рональде Кумане команда выглядела заметно лучше.

    И год назад Нидерланды можно было бы смело назвать одним из фаворитов Евро. Сейчас же скорее можно поверить в то, что «оранжевые» разочаруют на предстоящем турнире.

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии подходит к турниру без поражений в четырех матчах кряду на всех фронтах. Лишь в одном из них она сыграла вничью при трех победах.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В двух из трех поединках отбора на ЧМ-2022 балканская сборная выиграла. Только в стартовой игре квалификации ее в гостях огорчила Румыния.

    Украина

    Команда Украины не знает неудач шесть поединков во всех турнирах. Тем не менее, в четырех из них она сыграла вничью, хотя в двух прошлых матчах она выиграла.

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    • Примечательно, что во всех своих матчах квалификации ЧМ-2022 украинцы сыграли вничью с одинаковым счетом — против Франции (1:1), Финляндии (1:1) и Казахстана.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Нидерланды, коэффициент на победу которых в ней равен 1,33.

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    Следом за ней лучшие шансы имеет Украина — 6,00.Меньше оценивается успех Австрии — 7,00. Еще меньше — Северной Македонии — 21,00.

    Наши прогноз и ставка — Нидерланды победят в группе за 1,33.

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