12 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Спортинг Канзас Сити» в родных стенах примет «Остин». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Спортинг Канзас Сити» — «Остин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг Канзас Сити»

После восьми проведенных встреч «Спортинг Канзас Сити» с 16 набранными баллами находится на второй позиции в Западной конференции, отставая на два очка от лидера.

В первых четырех поединках этого сезона «мастера» смогли разжиться семью пунктами, добившись двух викторий, раз сыграв вничью и потерпев одно фиаско — от «Реал Солт-Лейк» 1:3 в гостях.

В последующих четырех матчах канзасцы сперва уступили на выезде «Хьюстон Динамо» 0:1, а затем выиграли три поединка подряд, неизменно забивая в каждой из этих игр по три мяча.

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Так в это период на выезде был повержен «Сан-Хосе» 3:1, а на своей территории «Спортинг» справился с «Ванкувером» 3:0 и взял реванш у «Хьюстон Динамо», выиграв со счетом 3:2.

«Остин»

«Остин» — абсолютный дебютант МЛС. Коллектив был основан только накануне и успел провести семь официальных матчей в своей истории.

В этих играх он набрал всего семь баллов, с которыми идет на 11 позиции в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего лишь на два очка.

В своей первой игре МЛС техасцы потерпели выездное фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:2, после чего добились первых побед, одолев в гостях «Колорадо» (3:1) и «Миннесоту» (1:0).

В последующих четырех поединках «черно-зеленые» набрали всего один пункт, сыграв в прошлом туре в гостях вничью с «Сиэтлом» 0:0, а перед этим они уступили в трех матчах подряд, забив в них только гол.

В текущем чемпионате эти клубы уже успели провести один поединок, в котором «Спортинг» дома одолел новичка со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинг Канзас Сити» предлагают — 1.76.

На викторию ФК «Остин» дают — 4.34, ничья оценена — в 4.04.

Дебютант не может забить вот уже три игры подряд. Сейчас же ожидаем, что он эту серию прервет, но и свои ворота на замке не удержит. В общем, ставим на обе забьют.