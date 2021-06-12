Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики Фрагмент матчаКубок Стэнли. «Вегас» выиграл серию у «Колорадо»
  • 08:08
    • Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021
  • 07:16
    • Россия может претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
    Все новости спорта

    Будет ли обмен голами?

    «Спортинг Канзас Сити» — «Остин». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, МЛС, 12 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас Сити» — «Остин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг Канзас Сити»
    12 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Спортинг Канзас Сити» в родных стенах примет «Остин». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Спортинг Канзас Сити» — «Остин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг Канзас Сити»

    После восьми проведенных встреч «Спортинг Канзас Сити» с 16 набранными баллами находится на второй позиции в Западной конференции, отставая на два очка от лидера.

    В первых четырех поединках этого сезона «мастера» смогли разжиться семью пунктами, добившись двух викторий, раз сыграв вничью и потерпев одно фиаско — от «Реал Солт-Лейк» 1:3 в гостях.

    В последующих четырех матчах канзасцы сперва уступили на выезде «Хьюстон Динамо» 0:1, а затем выиграли три поединка подряд, неизменно забивая в каждой из этих игр по три мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Так в это период на выезде был повержен «Сан-Хосе» 3:1, а на своей территории «Спортинг» справился с «Ванкувером» 3:0 и взял реванш у «Хьюстон Динамо», выиграв со счетом 3:2.

    «Остин»

    «Остин» — абсолютный дебютант МЛС. Коллектив был основан только накануне и успел провести семь официальных матчей в своей истории.

    В этих играх он набрал всего семь баллов, с которыми идет на 11 позиции в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего лишь на два очка.

  • Португалия на Евро: Роналду, лучший защитник сезона и два финала в группе
  • Сборная Португалии — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро-2020
  • 09/06/2021

    • В своей первой игре МЛС техасцы потерпели выездное фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:2, после чего добились первых побед, одолев в гостях «Колорадо» (3:1) и «Миннесоту» (1:0).

    В последующих четырех поединках «черно-зеленые» набрали всего один пункт, сыграв в прошлом туре в гостях вничью с «Сиэтлом» 0:0, а перед этим они уступили в трех матчах подряд, забив в них только гол.

    В текущем чемпионате эти клубы уже успели провести один поединок, в котором «Спортинг» дома одолел новичка со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинг Канзас Сити» предлагают — 1.76.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию ФК «Остин» дают — 4.34, ничья оценена — в 4.04.

    Дебютант не может забить вот уже три игры подряд. Сейчас же ожидаем, что он эту серию прервет, но и свои ворота на замке не удержит. В общем, ставим на обе забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Япония — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Александр Соболев и Георгий Джикия
  • Финальный аккорд перед Евро-2020 дался нелегко. Россия минимально обыграла Болгарию и потеряла основного защитника
    • 23:18 05/06/2021
    «Спортинг Канзас Сити» — «Остин»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 12.06.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли обмен голами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры