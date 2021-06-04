В пятницу, 4 июня, сборная Испании примет команду Португалии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Мадриде на «Ванда Метрополитано», начнется в 20:30 по московскому времени. Испания — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Сборная Испании готовится к чемпионату Европы по футболу, на групповом этапе которого она сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.

С начала 2020 года «фурия роха» проиграла только Украине (0:1), но даже эта неудача не помешала ей занять первое место в группе А4 Лиги наций-2020/21.

В этом году подопечные Луиса Энрике провели три матча в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала они поделили очки с Грецией (1:1), а затем обыграли Грузию (2:1) и Косово (3:1).

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Из-за травм в сборную Испании не приехали Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Хесус Навас и Ансу Фати.

Португалия

Сборная Португалии тоже выступит на Евро-2020, где точно сразится с Венгрией, Германией и Францией.

В отличие от испанцев, «команда избранных» не пробилась в финал Лиги наций-2020/21, заняв второе место в группе А3 (13 очков), которую выиграла Франция (16 очков).

В отборе на чемпионат мира команда Фернанду Сантуша набрала семь очков в трех турах, обыграв Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разойдясь миром с Сербией (2:2).

У Португалии в списке травмированных значится Андре Гомеш, тогда как все остальные лидеры находятся в строю.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Испании — 2.24, победа Португалии — 3.20, ничья — 3.40.

Подопечные Луиса Энрике не проигрывали в 21 из 22 последних встреч, а дома и вовсе не уступали с ноября 2018 года.

При этом в десяти предыдущих домашних поединках «фурия роха» в среднем забивала больше 3,5 гола.

У «команды избранных» с результативностью тоже все в порядке. В 12 из последних 17 встреч она забила два или более мяча.

Принимая во внимание все вышесказанное, ожидаем голевой феерии в Мадриде. Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.82.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5», которая принимается с коэффициентом 2.03.