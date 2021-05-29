В субботу, 29 мая, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Цинциннати» в домашней игре сразится с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Цинциннати» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цинциннати»

«Цинциннати», финишировавший в прошлом сезоне на 14 месте в Восточной конференции, на текущий момент в этом первенстве занимает аналогичную позицию.

«Оранжево-синие» провели пока только пять встреч, в которых добились четырех пунктов. Стартовали они с выездной мировой против «Нэшвилла», сыграв со счетом 2:2.

После этого коллектив уступил в трех поединках подряд, потерпев в данном отрезке выездные поражения от «Нью-Йорк Сити» (0:5) и «Орландо» (0:3), а также домашнее от «Интер Майами» — 2:3.

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В своей последней проведенной встрече «Цинциннати» добыл первую викторию в чемпионате, одолев в гостевом поединке «Монреаль» со счетом 2:1.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» в прошлом сезоне добрался до полуфинала плей-офф МЛС, проиграв на данном этапе будущему победителю «Коламбус Крю» — 0:1.

В текущем первенстве бостонцы после идут во главе Восточной конференции, имея на своем счету 14 зачетных пунктов, которые они набрали в семи сыгранных встречах.

Начал компанию коллектив серией из трех игр без поражений, где дважды смог победить. Затем он потерпел первое фиаско в сезоне, уступив в гостях «Нэшвиллу» со счетом 0:2.

Потом «Нью-Инглэнд» расписал выездную мировую с «Филадельфией» (1:1), а также на своей арене поочередно одолел «Коламбус Крю» (1:0) и «Нью-Йорк РБ» (3:1).

В минувшем сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нью-Инглэнд Революшн» предлагают — 2.04.

На викторию «Цинциннати» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.62.

Так как гости в данный момент находятся в более лучшей форме, чем хозяева, то в этой игре напрашивается ставка на викторию бостонцев.