«Цинциннати»
«Цинциннати», финишировавший в прошлом сезоне на 14 месте в Восточной конференции, на текущий момент в этом первенстве занимает аналогичную позицию.
«Оранжево-синие» провели пока только пять встреч, в которых добились четырех пунктов. Стартовали они с выездной мировой против «Нэшвилла», сыграв со счетом 2:2.
После этого коллектив уступил в трех поединках подряд, потерпев в данном отрезке выездные поражения от «Нью-Йорк Сити» (0:5) и «Орландо» (0:3), а также домашнее от «Интер Майами» — 2:3.
В своей последней проведенной встрече «Цинциннати» добыл первую викторию в чемпионате, одолев в гостевом поединке «Монреаль» со счетом 2:1.
«Нью-Инглэнд Революшн»
«Нью-Инглэнд Революшн» в прошлом сезоне добрался до полуфинала плей-офф МЛС, проиграв на данном этапе будущему победителю «Коламбус Крю» — 0:1.
В текущем первенстве бостонцы после идут во главе Восточной конференции, имея на своем счету 14 зачетных пунктов, которые они набрали в семи сыгранных встречах.
Начал компанию коллектив серией из трех игр без поражений, где дважды смог победить. Затем он потерпел первое фиаско в сезоне, уступив в гостях «Нэшвиллу» со счетом 0:2.
Потом «Нью-Инглэнд» расписал выездную мировую с «Филадельфией» (1:1), а также на своей арене поочередно одолел «Коламбус Крю» (1:0) и «Нью-Йорк РБ» (3:1).
В минувшем сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нью-Инглэнд Революшн» предлагают — 2.04.
На викторию «Цинциннати» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.62.
Так как гости в данный момент находятся в более лучшей форме, чем хозяева, то в этой игре напрашивается ставка на викторию бостонцев.