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    Избегут ли билефельдцы вылета?

    «Штутгарт» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Германии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Арминия»
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    Масая Окугава
    В субботу, 22 мая, в заключительном туре первой Бундеслиги «Штутгарт» на своем стадионе примет «Арминию». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 16:30 по мск. «Штутгарт» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Штутгарт»

    Только в случае своей победы и осечки двух конкурентов в лице «Униона» и «Боруссии» М, «Штутгарт» сможет пробиться в Лигу конференций. Сейчас он девятый, уступая два очка седьмой позиции.

    «Автозаводцы» вышли победителями из своих последних двух проведенных встреч первенства, где они поочередно переиграли по 2:1 на своем поле «Аугсбург» и в гостях гладбахскую «Боруссию».

    До этого у «швабов» была серия из четырех поражений подряд, в которой они уступили на выезде «Лейпцигу» (0:2) и «Униону»(1:2), а также в родных стенах «Боруссии» Д (2:3) и «Вольфсбургу» (1:3).

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    В отрезке последних восьми домашних встреч чемпионата «Штутгарт» потерпел два фиаско, одну игру завершил вничью и одержал аж пять викторий.

    «Арминия»

    «Арминии» еще предстоит отстаивать свое место в элите немецкого футбола. В данный момент она идет 15-й, опережая на балл зону переходных матчей и на два прямой вылет.

    На финише чемпионата клуб из Билефельда набирал очки почти в каждом поединке. Только в одной игре из последних семи он проиграл, а также дважды выиграл и четыре раза сыграл вничью.

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    • Две из мировых пришлись на минувшие туры первенства, где «синие» поочередно поделил очки с «Гертой» в Берлине (0:0) и с «Хофенхаймом» (1:1) на своем поле.

    Всего одну игру за последние девять вне родных стен «Армения» смогла выиграть, еще трижды она терпела фиаско и пять встреч свела вничью.

    В игре первого круга «Арминия» на своем поле разгромила «Штутгарт» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.53.

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    На викторию «Арминии» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.90.

    Рискнем в этом поединке поставить на викторию гостей, которым виктория более нужней. Но перестрахуемся и возьмем на гостей с 0 форой.

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