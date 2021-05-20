20 мая в Хихоне местный «Спортинг» сыграет с «Лас-Пальмасом» в 40-м туре второго испанского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

У «Спортинга» на счету находится 61 набранный балл, с которыми он идет не шестой позиции в Сегунде, опережая только по дополнительным показателям седьмую строку, не дающую право играть в плей-офф.

Клуб из Хихона за последние семь встреч первенства смог добиться всего лишь одной виктории, одолев пару туров тому назад на своей территории аутсайдера «Луго» со счетом 1:0.

Помимо этого «красно-белые» в данном периоде дважды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. Одна из них случилась в минувшем игровом дне, где они уступили на выезде конкуренту «Жироне» — 0:1.

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Только победой над «Луго» «Спортинг» прервал свою безвыигрышную домашнюю серию, состоящую на тот момент из трех встреч, где дважды уступил. До этого он не проигрывал дома 16 матчей подряд.

«Лас-Пальмас»

За три тура до финиша первенства «Лас-Пальмас» с 50 набранными очками разместился на 13 позиции в турнирной таблице Сегунды, уже ни на что не претендуя.

Островитяне в отрезке последних 12 встреч чемпионата потерпели только три фиаско, вышли победителями из трех поединков и шесть игр завершили мировыми исходами.

В своей последней проведенной игре «желто-синие» потерпели домашнее фиаско от «Сарагосы» (0:2), а туром ранее поделили очки в гостях с «Алькорконом» (0:0).

Только один из последних выездных матчей «Лас-Пальмас» смог выиграть, а также трижды сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

В первом круге островитяне дома одолели хихонцев со счетом 3:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:0 и 0:1.

Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 1.82, победа «Лас-Пальмас» — 5.30, ничья — 3.24.

Хихонцы рискуют пролететь мимо плей-офф. Поэтому им нужно только брать три очка в этой игре. Прогнозируем, что «Спортинг» добудет победу над неубедительными в гостях островитянами.