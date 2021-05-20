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    «Спортинг» удержится в зоне плей-офф

    «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»
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    «Спортинг»
    20 мая в Хихоне местный «Спортинг» сыграет с «Лас-Пальмасом» в 40-м туре второго испанского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Мая 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 20:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Спортинг» Хихон

    У «Спортинга» на счету находится 61 набранный балл, с которыми он идет не шестой позиции в Сегунде, опережая только по дополнительным показателям седьмую строку, не дающую право играть в плей-офф.

    Клуб из Хихона за последние семь встреч первенства смог добиться всего лишь одной виктории, одолев пару туров тому назад на своей территории аутсайдера «Луго» со счетом 1:0.

    Помимо этого «красно-белые» в данном периоде дважды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. Одна из них случилась в минувшем игровом дне, где они уступили на выезде конкуренту «Жироне» — 0:1.

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    Только победой над «Луго» «Спортинг» прервал свою безвыигрышную домашнюю серию, состоящую на тот момент из трех встреч, где дважды уступил. До этого он не проигрывал дома 16 матчей подряд.

    «Лас-Пальмас»

    За три тура до финиша первенства «Лас-Пальмас» с 50 набранными очками разместился на 13 позиции в турнирной таблице Сегунды, уже ни на что не претендуя.

    Островитяне в отрезке последних 12 встреч чемпионата потерпели только три фиаско, вышли победителями из трех поединков и шесть игр завершили мировыми исходами.

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    • В своей последней проведенной игре «желто-синие» потерпели домашнее фиаско от «Сарагосы» (0:2), а туром ранее поделили очки в гостях с «Алькорконом» (0:0).

    Только один из последних выездных матчей «Лас-Пальмас» смог выиграть, а также трижды сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

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    В первом круге островитяне дома одолели хихонцев со счетом 3:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:0 и 0:1.

    Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 1.82, победа «Лас-Пальмас» — 5.30, ничья — 3.24.

    Хихонцы рискуют пролететь мимо плей-офф. Поэтому им нужно только брать три очка в этой игре. Прогнозируем, что «Спортинг» добудет победу над неубедительными в гостях островитянами.

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