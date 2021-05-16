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    «Тоттенхэм» снова проиграет «Вулверхэмптону» на своем поле?

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Англии 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Вулвервехэмптона» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 мая в Лондоне, начало — в 16:05 мск. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:05 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.25
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    Может, кто-то думает иначе, но очень трудно согласиться с тем, что «Тоттенхэму» помогла отставка Жозе Моуринью.

    После расставания с «Особенным» лондонская команда с трудом победила «Саутгемптон» и разгромила уже давным-давно бросивший играть «Шеффилд Юнайтед». Но были еще два матча, которые чуть больше могут сказать о состоянии, в котором находится «Тоттенхэм» в конце сезона.

    В конце апреля «шпоры» вылетели из Кубка Англии, проиграв в полуфинале «Манчестер Сити». А на прошлой неделе «Тоттенхэм» уступил «Лидсу» (3:1) в рамках АПЛ, упустив возможность подняться в топ-6.

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    • Но при этом надо обратить внимание на домашние результаты «Тоттенхэма», который одержал пять побед в шести последних матчах АПЛ на своем поле.

    «Вулверхэмптон»

    Тем временем «Вулверхэмптон» после 35-ти сыгранных матчей находится на 12-м месте. Далеко не самый худший вариант, но все-таки от команды Нуну Эшпириту Санту в этом сезоне ждали большего.

    По всей видимости, ключевой для «Вулверхэмптона» стала потеря Рауля Хименеса, который из-за травмы головы не играет с ноября прошлого года.

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    «Вулверхэмптон» в пяти предыдущих матчах набрал 10 очков. И тут удивительно, что на этом отрезке гости умудрились проиграть «Бернли» — кошмарное домашнее поражение со счетом 0:4.

    Три из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» на выезде завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Вулверхэмптона» — за 6.20.

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    В первом круге у «Тоттенхэма» была тяжелейшая игра на поле «Вулверхэмптона», которая завершилась вничью 1:1.

    При этом интересно, что «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» в обоих предыдущих матчах на своем поле, пропустив при этом по три мяча.

    Скорее всего, ближайшая игра тоже будет результативной. «Тоттенхэм» на своем поле играет не так закрыто, как в гостях, поэтому можно ожидать забитых мячей как в одни ворота, так и в другие.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.06.

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