«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Вулвервехэмптона» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 мая в Лондоне, начало — в 16:05 мск. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Может, кто-то думает иначе, но очень трудно согласиться с тем, что «Тоттенхэму» помогла отставка Жозе Моуринью.

После расставания с «Особенным» лондонская команда с трудом победила «Саутгемптон» и разгромила уже давным-давно бросивший играть «Шеффилд Юнайтед». Но были еще два матча, которые чуть больше могут сказать о состоянии, в котором находится «Тоттенхэм» в конце сезона.

В конце апреля «шпоры» вылетели из Кубка Англии, проиграв в полуфинале «Манчестер Сити». А на прошлой неделе «Тоттенхэм» уступил «Лидсу» (3:1) в рамках АПЛ, упустив возможность подняться в топ-6.

Но при этом надо обратить внимание на домашние результаты «Тоттенхэма», который одержал пять побед в шести последних матчах АПЛ на своем поле.

«Вулверхэмптон»

Тем временем «Вулверхэмптон» после 35-ти сыгранных матчей находится на 12-м месте. Далеко не самый худший вариант, но все-таки от команды Нуну Эшпириту Санту в этом сезоне ждали большего.

По всей видимости, ключевой для «Вулверхэмптона» стала потеря Рауля Хименеса, который из-за травмы головы не играет с ноября прошлого года.

Все прогнозы на АПЛ

«Вулверхэмптон» в пяти предыдущих матчах набрал 10 очков. И тут удивительно, что на этом отрезке гости умудрились проиграть «Бернли» — кошмарное домашнее поражение со счетом 0:4.

Три из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» на выезде завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Вулверхэмптона» — за 6.20.

В первом круге у «Тоттенхэма» была тяжелейшая игра на поле «Вулверхэмптона», которая завершилась вничью 1:1.

При этом интересно, что «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» в обоих предыдущих матчах на своем поле, пропустив при этом по три мяча.

Скорее всего, ближайшая игра тоже будет результативной. «Тоттенхэм» на своем поле играет не так закрыто, как в гостях, поэтому можно ожидать забитых мячей как в одни ворота, так и в другие.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.06.