В субботу, 15 мая, «Специя» на своей территории сыграет с «Торино» в 37-м туре итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Специя» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Перед стартом данного тура «Специя» занимает 17 место в турнирной таблице, имея на своем счету 35 очков. Это всего на четыре балла больше , чем у «Беневенто» из зоны вылета.

Накануне «орлята» расписали выездную мировую с «Сампдорией», сыграв 2:2, а туром ранее потерпели крупное домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:4. Их безвыигрышная серия насчитывает уже шесть матчей.

В этот период коллектив еще потерпел два фиаско, а также еще две игры свел вничью — дома с «Интером» и на выезде с «Верной» (оба раза по 1:1).

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За семь последних поединков на своем поле «Специя» по три раза побеждала и играла вничью, а также потерпела одно поражение. Причем ни разу за эти встречи она не оставалась без забитых мячей.

«Торино»

У «Торино» на счету находится такое же количество набранных баллов , однако туринский коллектив имеет одну игру в запасе, правда, против «Лацио» в Риме.

«Быки» готовятся к данной игре после сокрушительного домашнего поражения от «Милана» со счетом 0:7. Это был только второй проигрыш команды за восемь последних туров.

Помимо этого, «бордовые» трижды расходились миром со своими оппонентами в этот период, а также одержали три виктории, среди которых был выигрыш над «Ромой» (3:1) дома.

На чужом поле «Торино» уступал всего в двух из восьми предыдущих поединков при четырех ничьих и двух побед.

В первом круге очный поединок этих клубов завершился нулевой ничьей.

Прогноз и ставка на «Специя» — «Торино»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.50.

На викторию «Специи» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.13.

Обе команды еще себя не обезопасили от вылета, но любые набранные очки в этой игре могут существенно улучшить их шансы на сохранение прописки в элите. Ожидаем, что клубы поделят баллы в данном поединке. Наш прогноз — ничья.