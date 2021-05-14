«Ди Си Юнайтед»
«Ди Си Юнайтед» плохо стартовали в новом сезоне МЛС. В первом матче они обыграли «Нью-Йорк Сити» (2:1), а после этого потерпели три поражения кряду.
После столь неудачного старта коллектив занимает третью с конца — 12-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции.
Перед стартом турнира хозяева провели четыре контрольных поединка в марте-апреле. Они разгромили «Лаудон Юнайтед» 5:1 и сыграли вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:1.
В остальных двух поединках франчайз потерпел поражения. Обидчиками стали «Филадельфии Юнион» (0:2) и «Нью-Йорк Сити» (1:2).
«Чикаго Файр»
У «Чикаго» уже есть одно очко, которое команда набрала в домашней игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Следующий результат оказался для гостей неудачным. Они проиграли на выезде «Атланте» 1:3.
Также команда провела в апреле 3 контрольных матча. Сыграв вничью с «Орландо» 2:2, «Чикаго» выиграл у «Форвард Мэдисон» 2:0, а затем уступил «Ванкуверу» 2:3.
Серия поражений продолжилась и в мае. В первый день этого месяца коллектив потерпел поражение на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2).
Наконец, в предыдущем туре иллинойцы были бит на своем поле «Филадельфией Юнион» (0:2), поэтому теперь лишь по дополнительным показателям опережают последнюю команду Восточной конференции «Цинциннати».
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают равные шансы обеим командам, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Ничья оценивается в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.