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    Кто прервет свою безвыигрышную серию?

    «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, МЛС, 14 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр»
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    «Чикаго Файр» не знает побед в новом сезоне МЛС
    «Ди Си Юнайтед» сыграет на своем поле с «Чикаго Файр» в рамках 5-го тура чемпионата США. Матч пройдет 14 мая, начало — в 03:00 мск. «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ди Си Юнайтед»

    «Ди Си Юнайтед» плохо стартовали в новом сезоне МЛС. В первом матче они обыграли «Нью-Йорк Сити» (2:1), а после этого потерпели три поражения кряду.

    После столь неудачного старта коллектив занимает третью с конца — 12-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

    Перед стартом турнира хозяева провели четыре контрольных поединка в марте-апреле. Они разгромили «Лаудон Юнайтед» 5:1 и сыграли вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:1.

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    В остальных двух поединках франчайз потерпел поражения. Обидчиками стали «Филадельфии Юнион» (0:2) и «Нью-Йорк Сити» (1:2).

    «Чикаго Файр»

    У «Чикаго» уже есть одно очко, которое команда набрала в домашней игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Следующий результат оказался для гостей неудачным. Они проиграли на выезде «Атланте» 1:3.

    Также команда провела в апреле 3 контрольных матча. Сыграв вничью с «Орландо» 2:2, «Чикаго» выиграл у «Форвард Мэдисон» 2:0, а затем уступил «Ванкуверу» 2:3.

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    • Серия поражений продолжилась и в мае. В первый день этого месяца коллектив потерпел поражение на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2).

    Наконец, в предыдущем туре иллинойцы были бит на своем поле «Филадельфией Юнион» (0:2), поэтому теперь лишь по дополнительным показателям опережают последнюю команду Восточной конференции «Цинциннати».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают равные шансы обеим командам, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Ничья оценивается в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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