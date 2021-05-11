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    «Бенфика» выиграет на Мадейре с крупным счетом?

    «Насьонал» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Португалии по футболу 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Бенфика»
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    «Бенфика» выиграла пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 17:1
    «Бенфика» сыграет на выезде против «Насьонала» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 20:00 мск. «Насьонал» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Насьонал»

    «Насьонал» уже одной ногой во втором дивизионе. За три тура до финиша клуб с Мадейры занимает последнее место. От идущего 15-м «Риу Аве» отставание составляет шесть очков.

    Ключевым для «Насьонала» стал неудачный отрезок с середины февраля до конца апреля, когда команда потерпела десять поражений кряду.

    В трех предыдущих матчах «Насьонал» набрал четыре очка. После поражения от лиссабонского «Спортинга» команда Мануэла Машаду сыграла вничью с «Морейренси», а перед этим победила «Виторию Гимарайнш».

    «Насьонал» проиграл семь из девяти последних матчей на своем поле.

    «Бенфика»

    Тем временем «Бенфика», по всей видимости, так и останется на третьем месте. На прошлой неделе лиссабонский клуб упустил последний шанс спасти сезон.

    «Бенфика» сыграла вничью с «Порту» — 1:1. Результат для такого матча вполне удовлетворительный, но в контексте борьбы за путевку в Лигу чемпионов это провал.

    Команда Жорже Жезуша отстает от «Порту» на четыре очка. Такое преимущество конкурент вряд ли растеряет.

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    «Бенфика» выиграла пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 17:1.

    Прогноз и ставка

    На «Насьонал» в этом матче можно поставить за 13.25, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу «Бенфики» — за 1.22.

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    «Бенфика» в первом круге сенсационно потеряла очки в домашней игре с «Насьоналем». Это был небольшой ответ клуба с Мадейры за поражение со счетом 0:10 в феврале 2019 года.

    Сейчас же, судя по всему, у хозяев практически нет шансов остановить соперника, который все еще надеется финишировать вторым.

    Ставка — победа «Бенфики» + тотал матча больше 3,5 за 2.68.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал «Бенфики» больше 3,0 за 2.83.

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