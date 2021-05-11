«Бенфика» сыграет на выезде против «Насьонала» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 20:00 мск. «Насьонал» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Насьонал»

«Насьонал» уже одной ногой во втором дивизионе. За три тура до финиша клуб с Мадейры занимает последнее место. От идущего 15-м «Риу Аве» отставание составляет шесть очков.

Ключевым для «Насьонала» стал неудачный отрезок с середины февраля до конца апреля, когда команда потерпела десять поражений кряду.

В трех предыдущих матчах «Насьонал» набрал четыре очка. После поражения от лиссабонского «Спортинга» команда Мануэла Машаду сыграла вничью с «Морейренси», а перед этим победила «Виторию Гимарайнш».

«Насьонал» проиграл семь из девяти последних матчей на своем поле.

«Бенфика»

Тем временем «Бенфика», по всей видимости, так и останется на третьем месте. На прошлой неделе лиссабонский клуб упустил последний шанс спасти сезон.

«Бенфика» сыграла вничью с «Порту» — 1:1. Результат для такого матча вполне удовлетворительный, но в контексте борьбы за путевку в Лигу чемпионов это провал.

Команда Жорже Жезуша отстает от «Порту» на четыре очка. Такое преимущество конкурент вряд ли растеряет.

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«Бенфика» выиграла пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 17:1.

Прогноз и ставка

На «Насьонал» в этом матче можно поставить за 13.25, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу «Бенфики» — за 1.22.

«Бенфика» в первом круге сенсационно потеряла очки в домашней игре с «Насьоналем». Это был небольшой ответ клуба с Мадейры за поражение со счетом 0:10 в феврале 2019 года.

Сейчас же, судя по всему, у хозяев практически нет шансов остановить соперника, который все еще надеется финишировать вторым.

Ставка — победа «Бенфики» + тотал матча больше 3,5 за 2.68.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал «Бенфики» больше 3,0 за 2.83.