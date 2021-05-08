«Барнсли»
«Барнсли» уже точно финиширует в зоне плей-офф и будет бороться за выход в АПЛ. Сейчас он находится на шестой строке, но может подняться на пятую позицию.
В целом, команда на завершающем этапе турнира выступает уверенно, выиграв четыре игры из последних семи при одном ничейном результате и двух поражениях.
В своей последней проведенной встрече «Дворняги» в гостях проиграли «Престону» со счетом 0:2, из-за чего практически потеряли шансы на четвертую строчку.
Перед этим коллектив одержали две победы кряду. Сперва он победил на выезде «Хаддерсфилду» (1:0), а затем — «Ротерхэм» (1:0).
«Норвич»
«Норвич» уже обеспечил себе вожделенный выход в элитный английский дивизион. Теперь «канарейки» могут спокойно доигрывать сезон.
Даже в минувшем туре «Норвич» победил, хотя ему это было не особенно нужно. На своем поле чемпион переиграл «Рединг» (4:1).
За тур до окончания чемпионата, команда на восемь очков опережает «Уотфорд». Поэтому заключительный матч Чемпионшипа уже не имеет никакого турнирного значения.
Перед этим коллектив обыграл на выезде КПР (3:1), а ранее он уступил «Борнмуту» (1:3) и «Уотфорду» (0:1) дома.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.