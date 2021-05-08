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    Какое место в зоне плей-офф займет «Барнсли»?

    «Барнсли» — «Норвич». Прогноз и ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Норвич»
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    «Барнсли» уже вышел в плей-офф
    «Барнсли» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 46-го тура чемпионата Англии — Чемпионшипа. Матч пройдет 8 мая, начало — в 14:30 мск. «Барнсли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барнсли»

    «Барнсли» уже точно финиширует в зоне плей-офф и будет бороться за выход в АПЛ. Сейчас он находится на шестой строке, но может подняться на пятую позицию.

    В целом, команда на завершающем этапе турнира выступает уверенно, выиграв четыре игры из последних семи при одном ничейном результате и двух поражениях.

    В своей последней проведенной встрече «Дворняги» в гостях проиграли «Престону» со счетом 0:2, из-за чего практически потеряли шансы на четвертую строчку.

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    Перед этим коллектив одержали две победы кряду. Сперва он победил на выезде «Хаддерсфилду» (1:0), а затем — «Ротерхэм» (1:0).

    «Норвич»

    «Норвич» уже обеспечил себе вожделенный выход в элитный английский дивизион. Теперь «канарейки» могут спокойно доигрывать сезон.

    Даже в минувшем туре «Норвич» победил, хотя ему это было не особенно нужно. На своем поле чемпион переиграл «Рединг» (4:1).

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  • 03/05/2021

    • За тур до окончания чемпионата, команда на восемь очков опережает «Уотфорд». Поэтому заключительный матч Чемпионшипа уже не имеет никакого турнирного значения.

    Перед этим коллектив обыграл на выезде КПР (3:1), а ранее он уступил «Борнмуту» (1:3) и «Уотфорду» (0:1) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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