«Барнсли» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 46-го тура чемпионата Англии — Чемпионшипа. Матч пройдет 8 мая, начало — в 14:30 мск. «Барнсли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» уже точно финиширует в зоне плей-офф и будет бороться за выход в АПЛ. Сейчас он находится на шестой строке, но может подняться на пятую позицию.

В целом, команда на завершающем этапе турнира выступает уверенно, выиграв четыре игры из последних семи при одном ничейном результате и двух поражениях.

В своей последней проведенной встрече «Дворняги» в гостях проиграли «Престону» со счетом 0:2, из-за чего практически потеряли шансы на четвертую строчку.

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Перед этим коллектив одержали две победы кряду. Сперва он победил на выезде «Хаддерсфилду» (1:0), а затем — «Ротерхэм» (1:0).

«Норвич»

«Норвич» уже обеспечил себе вожделенный выход в элитный английский дивизион. Теперь «канарейки» могут спокойно доигрывать сезон.

Даже в минувшем туре «Норвич» победил, хотя ему это было не особенно нужно. На своем поле чемпион переиграл «Рединг» (4:1).

За тур до окончания чемпионата, команда на восемь очков опережает «Уотфорд». Поэтому заключительный матч Чемпионшипа уже не имеет никакого турнирного значения.

Перед этим коллектив обыграл на выезде КПР (3:1), а ранее он уступил «Борнмуту» (1:3) и «Уотфорду» (0:1) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.