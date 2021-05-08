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    Казанцы продолжат удерживать четвертую строку

    «Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, чемпионат России, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Рубин»
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    Леонид Слуцкий
    В субботу, 8 мая, в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги в Туле сыграют местный «Арсенал» и казанский «Рубин». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал» Тула

    С 23 набранными очками «Арсенал» за два тура до финиша первенства идет в зоне переходных матчей, на 13 строке. Прямой вылет он опережает всего на два пункта.

    Туляки уступили в своих двух последних поединках первенства. Сперва они в гостях проиграли 0:1 «Ростову», а в минувшем туре они потерпели домашнее фиаско от московского «Спартака» со счетом 1:2.

    Перед этим «пряники» выиграли две встречи подряд, поочередно обыграв на своей территории 1:0 «Краснодар» и 4:0 «Тамбов». Еще ранее они в весенней части чемпионата смогли добиться одной виктории и потерпели четыре фиаско.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    22 из 23 общих баллов «Арсенал» заработал на своей арене, добившись шести викторий, а также по четыре раза сыграв вничью и проиграв, разница мячей — 20:16.

    «Рубин»

    Казанский коллектив с 49 очками идет на четвертой еврокубковой строке, но пятый «Сочи» уступают ему только по дополнительным показателям, а вышестоящая команда оторвалась на три балла.

    После зимней паузы «Рубин» успел провести девять встреч в чемпионате страны. В этих поединках он одержал семь викторий и дважды проиграл.

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    • В минувшем туре первенства «рубиновыми» на своем поле переиграли московское «Динамо» (2:0), а игровым днем ранее проиграли «Краснодару» со счетом 0:1. Перед этим они выиграли три игры с аналогичным результатом.

    У «Рубина» первая гостевая статистика в данном розыгрыше РПЛ. Он выиграл девять встреч, раз сыграл вничью и четыре раза проиграл, разница мячей- 20:14.

    «Рубин» выиграл у «Арсенала» в трех последних очных встречах с общим счетом 5:1. В первом круге казанцы победили 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.46.

    «Рубин» выиграл четыре из пяти последних матчей со своим участием, да и к тому же туляки для казанцев в последнее время стали удобными соперником. Ставим в этой игре на викторию гостей, которые уж очень хотят попасть в еврокубки.

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