В субботу, 8 мая, в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги в Туле сыграют местный «Арсенал» и казанский «Рубин». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

С 23 набранными очками «Арсенал» за два тура до финиша первенства идет в зоне переходных матчей, на 13 строке. Прямой вылет он опережает всего на два пункта.

Туляки уступили в своих двух последних поединках первенства. Сперва они в гостях проиграли 0:1 «Ростову», а в минувшем туре они потерпели домашнее фиаско от московского «Спартака» со счетом 1:2.

Перед этим «пряники» выиграли две встречи подряд, поочередно обыграв на своей территории 1:0 «Краснодар» и 4:0 «Тамбов». Еще ранее они в весенней части чемпионата смогли добиться одной виктории и потерпели четыре фиаско.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

22 из 23 общих баллов «Арсенал» заработал на своей арене , добившись шести викторий, а также по четыре раза сыграв вничью и проиграв, разница мячей — 20:16.

«Рубин»

Казанский коллектив с 49 очками идет на четвертой еврокубковой строке, но пятый «Сочи» уступают ему только по дополнительным показателям, а вышестоящая команда оторвалась на три балла.

После зимней паузы «Рубин» успел провести девять встреч в чемпионате страны. В этих поединках он одержал семь викторий и дважды проиграл .

В минувшем туре первенства «рубиновыми» на своем поле переиграли московское «Динамо» (2:0), а игровым днем ранее проиграли «Краснодару» со счетом 0:1. Перед этим они выиграли три игры с аналогичным результатом.

У «Рубина» первая гостевая статистика в данном розыгрыше РПЛ. Он выиграл девять встреч, раз сыграл вничью и четыре раза проиграл, разница мячей- 20:14.

«Рубин» выиграл у «Арсенала» в трех последних очных встречах с общим счетом 5:1. В первом круге казанцы победили 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.34.

На викторию «Арсенала» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.46.

«Рубин» выиграл четыре из пяти последних матчей со своим участием, да и к тому же туляки для казанцев в последнее время стали удобными соперником. Ставим в этой игре на викторию гостей, которые уж очень хотят попасть в еврокубки.