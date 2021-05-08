«Арсенал» Тула
С 23 набранными очками «Арсенал» за два тура до финиша первенства идет в зоне переходных матчей, на 13 строке. Прямой вылет он опережает всего на два пункта.
Туляки
Перед этим «пряники» выиграли две встречи подряд, поочередно обыграв на своей территории 1:0 «Краснодар» и 4:0 «Тамбов». Еще ранее они в весенней части чемпионата смогли добиться одной виктории и потерпели четыре фиаско.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
«Рубин»
Казанский коллектив с 49 очками идет на четвертой еврокубковой строке, но пятый «Сочи» уступают ему только по дополнительным показателям, а вышестоящая команда оторвалась на три балла.
После зимней паузы «Рубин» успел провести девять встреч в чемпионате страны. В этих поединках он
В минувшем туре первенства «рубиновыми» на своем поле переиграли московское «Динамо» (2:0), а игровым днем ранее проиграли «Краснодару» со счетом 0:1. Перед этим они выиграли три игры с аналогичным результатом.
У
«Рубин» выиграл у «Арсенала» в трех последних очных встречах с общим счетом 5:1. В первом круге казанцы победили 3:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.34.
На викторию «Арсенала» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.46.
«Рубин» выиграл четыре из пяти последних матчей со своим участием, да и к тому же туляки для казанцев в последнее время стали удобными соперником. Ставим в этой игре на викторию гостей, которые уж очень хотят попасть в еврокубки.