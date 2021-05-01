ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Президент УЕФА Александер ЧеферинВремя исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол Александер Чеферин с трофеем Лиги чемпионовЛига конференций. Ответы на вопросы о новом турнире
  • 06:55
    • Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «МЮ» забил шесть мячей «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы
  • 23:56
    • «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» Эмери в первом полуфинальном матче ЛЕ
    Все новости спорта

    Сделает ли «Интер» предпоследний шаг к скудетто?

    «Кротоне» — «Интер». Прогноз и ставка (к. 1.44) на чемпионат Италии по футболу 1 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кротоне Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» может стать чемпионом уже в 34 туре
    «Кротоне» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:00 мск. «Кротоне» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кротоне»

    «Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 18 очков в 33 проведенных поединках. От 17 спасительной строки коллектив отстает на 13 пунктов.

    За последние восемь туров первенства «Акулы» смогли разжиться всего лишь шестью баллами. При этом до прошлого тура они проиграли шесть матчей кряду.

    Эта серия прервалась в прошлом поединке, в котором команда обыграла «Парму» в феерическом матче (4:3).

    Все прогнозы на Серию А

    В случае поражения в грядущем туре клуб лишится даже теоретических шансов на спасение в элитном дивизионе чемпионата Италии.

    «Интер»

    «Интер» уже без пяти минут новый чемпион Италии. Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя составляет 11 очков. Очевидно, что миланский клуб готовится к досрочному триумфу.

    Отрыв мог быть еще существеннее, если бы «Интер» не потерял очки в двух из трех предыдущих матчах. На прошлой неделе команда Антонио Конте сыграла вничью со «Специей» — 1:1.

  • Время исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол
  • Пропасть между бедными и богатыми в европейском футболе растет
  • Вчера

    • А перед этим была ничья с «Наполи» — тоже 1:1. Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате составляет 15 матчей — 12 побед и три ничьих.

    В случае победы в грядущем поединке при условии невыигрыша главных преследователей из «Аталанты» миланцы досрочно станут чемпионом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,44.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Бегу — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Соболенко — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зверев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витебск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Луго — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Кротоне» — «Интер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.05.2021. Прогнозы на футбол. Сделает ли «Интер» предпоследний шаг к скудетто?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры