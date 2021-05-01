«Кротоне» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:00 мск. «Кротоне» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

«Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 18 очков в 33 проведенных поединках. От 17 спасительной строки коллектив отстает на 13 пунктов.

За последние восемь туров первенства «Акулы» смогли разжиться всего лишь шестью баллами. При этом до прошлого тура они проиграли шесть матчей кряду.

Эта серия прервалась в прошлом поединке, в котором команда обыграла «Парму» в феерическом матче (4:3).

Все прогнозы на Серию А

В случае поражения в грядущем туре клуб лишится даже теоретических шансов на спасение в элитном дивизионе чемпионата Италии.

«Интер»

«Интер» уже без пяти минут новый чемпион Италии. Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя составляет 11 очков. Очевидно, что миланский клуб готовится к досрочному триумфу.

Отрыв мог быть еще существеннее, если бы «Интер» не потерял очки в двух из трех предыдущих матчах. На прошлой неделе команда Антонио Конте сыграла вничью со «Специей» — 1:1.

А перед этим была ничья с «Наполи» — тоже 1:1. Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате составляет 15 матчей — 12 побед и три ничьих.

В случае победы в грядущем поединке при условии невыигрыша главных преследователей из «Аталанты» миланцы досрочно станут чемпионом.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,44.