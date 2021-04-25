25 апреля на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» примет ЦСКА в московском дерби 27 тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Для «Спартака» это очень важный матч. Подопечные Тедеско проиграли два матча подряд и в случае очередной неудачи могут потерять место в зоне еврокубков.

Сейчас «Красно-белые» идут третьими. Следом расположились «Рубин», ЦСКА и «Динамо». Все трое имеют на один пункт меньше, чем «Спартак». Так что конкуренция большая.

В прошлом туре хозяева неожиданно проиграли «Уфе» 0:3, а туром ранее уступили «Локомотиву» 0:2. Тем самым команда Тедеско «наступила на горло» своей 4-матчевой серии побед.

Календарь и таблица РПЛ

В этой игре команде не поможет защитник Сэмюэль Жиго, который получил дисквалификацию.

ЦСКА

ЦСКА в случае победы может подняться в зону еврокубков, так что на кону стоит многое. Кроме того, команда Олича таким образом, сможет реабилитироваться после поражения от «Сочи» со счетом 1:2.

«Армейцы» имеют серию из двух поражений. Кроме «Сочи» они уступили «Локомотиву» 0:3 в полуфинале Кубка России.

До этого ЦСКА в четвертьфинале Кубка одолел «Арсенал» 2:1, а в РПЛ победил «Ротор» 2:0 и «Тамбов» 2:1.

Лазарет у «Красно-синих» приличный. Там шесть футболистов: Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Эмиль Бохинен, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев и Хордур Магнуссон.

Прогноз и ставка

«Спартак» букмекерские конторы оценивают, как фаворита поединка за 2.41. Победу ЦСКА они выставили за 3.05. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.40.

«Спартак» находится в более выгодном положении, поскольку ЦСКА на днях играл в Кубке России. Поражения от «Локо» явно сказалось на психологии «Армейцев», да и на физических кондициях тоже.

После домашних 0:3 с «Уфой» «Спартак» будет злым. Имея больше времени на отдых и минимальные кадровые потери, «Красно-белые» вполне могут одержать победу.