«Спартак»
Для «Спартака» это очень важный матч. Подопечные Тедеско проиграли два матча подряд и в случае очередной неудачи могут потерять место в зоне еврокубков.
Сейчас «Красно-белые» идут третьими. Следом расположились «Рубин», ЦСКА и «Динамо». Все трое имеют на один пункт меньше, чем «Спартак». Так что конкуренция большая.
В прошлом туре хозяева неожиданно проиграли «Уфе» 0:3, а туром ранее уступили «Локомотиву» 0:2. Тем самым команда Тедеско «наступила на горло» своей 4-матчевой серии побед.
В этой игре команде не поможет защитник Сэмюэль Жиго, который получил дисквалификацию.
ЦСКА
ЦСКА в случае победы может подняться в зону еврокубков, так что на кону стоит многое. Кроме того, команда Олича таким образом, сможет реабилитироваться после поражения от «Сочи» со счетом 1:2.
«Армейцы» имеют серию из двух поражений. Кроме «Сочи» они уступили «Локомотиву» 0:3 в полуфинале Кубка России.
До этого ЦСКА в четвертьфинале Кубка одолел «Арсенал» 2:1, а в РПЛ победил «Ротор» 2:0 и «Тамбов» 2:1.
Лазарет у «Красно-синих» приличный. Там шесть футболистов: Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Эмиль Бохинен, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев и Хордур Магнуссон.
Прогноз и ставка
«Спартак» букмекерские конторы оценивают, как фаворита поединка за 2.41. Победу ЦСКА они выставили за 3.05. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.40.
«Спартак» находится в более выгодном положении, поскольку ЦСКА на днях играл в Кубке России. Поражения от «Локо» явно сказалось на психологии «Армейцев», да и на физических кондициях тоже.
После домашних 0:3 с «Уфой» «Спартак» будет злым. Имея больше времени на отдых и минимальные кадровые потери, «Красно-белые» вполне могут одержать победу.