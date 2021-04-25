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    Воспользуется ли «Спартак» усталостью ЦСКА?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч РПЛ 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Джордан Ларссон
    25 апреля на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» примет ЦСКА в московском дерби 27 тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Для «Спартака» это очень важный матч. Подопечные Тедеско проиграли два матча подряд и в случае очередной неудачи могут потерять место в зоне еврокубков.

    Сейчас «Красно-белые» идут третьими. Следом расположились «Рубин», ЦСКА и «Динамо». Все трое имеют на один пункт меньше, чем «Спартак». Так что конкуренция большая.

    В прошлом туре хозяева неожиданно проиграли «Уфе» 0:3, а туром ранее уступили «Локомотиву» 0:2. Тем самым команда Тедеско «наступила на горло» своей 4-матчевой серии побед.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этой игре команде не поможет защитник Сэмюэль Жиго, который получил дисквалификацию.

    ЦСКА

    ЦСКА в случае победы может подняться в зону еврокубков, так что на кону стоит многое. Кроме того, команда Олича таким образом, сможет реабилитироваться после поражения от «Сочи» со счетом 1:2.

    «Армейцы» имеют серию из двух поражений. Кроме «Сочи» они уступили «Локомотиву» 0:3 в полуфинале Кубка России.

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    • До этого ЦСКА в четвертьфинале Кубка одолел «Арсенал» 2:1, а в РПЛ победил «Ротор» 2:0 и «Тамбов» 2:1.

    Лазарет у «Красно-синих» приличный. Там шесть футболистов: Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Эмиль Бохинен, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев и Хордур Магнуссон.

    Прогноз и ставка

    «Спартак» букмекерские конторы оценивают, как фаворита поединка за 2.41. Победу ЦСКА они выставили за 3.05. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.40.

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    «Спартак» находится в более выгодном положении, поскольку ЦСКА на днях играл в Кубке России. Поражения от «Локо» явно сказалось на психологии «Армейцев», да и на физических кондициях тоже.

    После домашних 0:3 с «Уфой» «Спартак» будет злым. Имея больше времени на отдых и минимальные кадровые потери, «Красно-белые» вполне могут одержать победу.

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