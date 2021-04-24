«Шинник» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 38-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. «Шинник» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

«Шинник» уже потерял даже теоретические шансы на спасение. Даже пресловутая wild card команде не светит.

На данный момент ярославцы осели на последнем 22 месте с 20 очками в активе. Причем оборона команды — сущий проходной двор (81 пропущенный мяч).

Минувший тур не принес команде радостных эмоций, но хотя бы подарил один зачетный балл. Причем «Шиннику» удалось расписать выездной паритет с «Текстильщиком» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

В последние годы в личных встречах с нижегородцами «Шинник» преуспевает. В трех последних поединках команда добыла две виктории, один раз сыграв вничью.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже можно поздравлять с выходом в РПЛ. Вероятнее всего, седлает это команда Игорь Осинькина с первого места.

Предыдущий поединок команда провела под стать себе. Дома «крылышки» разнесли в щепки оборону крепкого «Факела» (5:1).

Нынешнюю весну самарцы не играют, а порхают по футбольным полям. Причем не только ФНЛ! В Кубке России команда успела навести шороху.

Отношения с «Шинником» у самарцев складываются вполне удачно. Из пяти последних встреч «крылышки» трижды праздновали викторию при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.13, на ничью за 7.51, а на «Шинник» — за 26.00

Хозяева уже фактически доигрывают чемпионат, но постараются показать зубы в матче с лидером.

«Крылья Советов» не изменяют своей атакующей тактике, и явно попытаются сыграть результативно.

В поединках разных по классу соперников с результативностью чаще всего полный порядок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74