ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики «Челси» выступают против СуперлигиБудущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии? «Локомотив» — ЦСКАСамый лучший коллектив. Десятая победа подряд вывела «Локо» в финал Кубка Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм»Кто возглавит «Тоттенхэм»?
  • 20:33
    • «Барселона» не выходит из Суперлиги
  • 22:30
    • Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
  • 22:20
    • СМИ: Из АПЛ будут исключать за попытки создания очередной Суперлиги
  • 21:57
    • «Атлетико» победил «Уэску» и вернул лидерство в Примере
  • 21:50
    • ЦСКА обыграл «Авангард» и повел в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:25
    • «Аталанта» в меньшинстве упустила победу над «Ромой»
  • 18:51
    • Три матча Евро перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
    Все новости спорта

    «Крылышки» сотворят голевой фурор?

    «Шинник» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, ФНЛ, 24 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Крылья Советов Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Сарвели
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 38-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. «Шинник» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2021 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 15.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
    •

    «Шинник»

    «Шинник» уже потерял даже теоретические шансы на спасение. Даже пресловутая wild card команде не светит.

    На данный момент ярославцы осели на последнем 22 месте с 20 очками в активе. Причем оборона команды — сущий проходной двор (81 пропущенный мяч).

    Минувший тур не принес команде радостных эмоций, но хотя бы подарил один зачетный балл. Причем «Шиннику» удалось расписать выездной паритет с «Текстильщиком» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    В последние годы в личных встречах с нижегородцами «Шинник» преуспевает. В трех последних поединках команда добыла две виктории, один раз сыграв вничью.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уже можно поздравлять с выходом в РПЛ. Вероятнее всего, седлает это команда Игорь Осинькина с первого места.

    Предыдущий поединок команда провела под стать себе. Дома «крылышки» разнесли в щепки оборону крепкого «Факела» (5:1).

  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
  • Вернется ли Неймар в «Барселону», определился ли «Реал» с заменой Рамосу, продаст ли «Боруссия» очередного таланта и другие трансферные новости последних дней
  • 19/04/2021

    • Нынешнюю весну самарцы не играют, а порхают по футбольным полям. Причем не только ФНЛ! В Кубке России команда успела навести шороху.

    Отношения с «Шинником» у самарцев складываются вполне удачно. Из пяти последних встреч «крылышки» трижды праздновали викторию при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.13, на ничью за 7.51, а на «Шинник» — за 26.00

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева уже фактически доигрывают чемпионат, но постараются показать зубы в матче с лидером.

    «Крылья Советов» не изменяют своей атакующей тактике, и явно попытаются сыграть результативно.

    В поединках разных по классу соперников с результативностью чаще всего полный порядок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Орландо — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Виннипег — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Баффало — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ванкувер — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Шинник» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 24.04.2021. Прогнозы на футбол. «Крылышки» сотворят голевой фурор?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры