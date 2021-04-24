«Шинник»
«Шинник» уже потерял даже теоретические шансы на спасение. Даже пресловутая wild card команде не светит.
На данный момент ярославцы осели на последнем 22 месте с 20 очками в активе. Причем оборона команды — сущий проходной двор (81 пропущенный мяч).
Минувший тур не принес команде радостных эмоций, но хотя бы подарил один зачетный балл. Причем «Шиннику» удалось расписать выездной паритет с «Текстильщиком» (0:0).
В последние годы в личных встречах с нижегородцами «Шинник» преуспевает. В трех последних поединках команда добыла две виктории, один раз сыграв вничью.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» уже можно поздравлять с выходом в РПЛ. Вероятнее всего, седлает это команда Игорь Осинькина с первого места.
Предыдущий поединок команда провела под стать себе. Дома «крылышки» разнесли в щепки оборону крепкого «Факела» (5:1).
Нынешнюю весну самарцы не играют, а порхают по футбольным полям. Причем не только ФНЛ! В Кубке России команда успела навести шороху.
Отношения с «Шинником» у самарцев складываются вполне удачно. Из пяти последних встреч «крылышки» трижды праздновали викторию при двух ничьих.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.13, на ничью за 7.51, а на «Шинник» — за 26.00
Хозяева уже фактически доигрывают чемпионат, но постараются показать зубы в матче с лидером.
«Крылья Советов» не изменяют своей атакующей тактике, и явно попытаются сыграть результативно.
В поединках разных по классу соперников с результативностью чаще всего полный порядок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74