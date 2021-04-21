«Милан»
«Милан» борется за чемпионство, однако в такой исход верится с трудом. «Россонери» все же вряд ли готовы до завоевания скудетто.
Нынешнее 2 место еще предстоит сохранить, ведь конкурентов уйма. А вот отставание от лидирующих земляков из «Интера» составляет девять пунктов.
Отрыв от третьей в таблице «Аталанты» составляет два очка, от четвертого «Ювентуса» — четыре, от пятого «Наполи» — шесть.
Минувший тур для команды получился весьма успешным. Домашняя виктория над «Дженоа» (2:1) продолжила беспроигрышная серию из четырех матчей при трех победах.
«Сассуоло»
«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 46 очков.
«Черно-зеленые» одержали 12 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в национальном первенстве.
В апреле команда Роберто де Дзерби успела разойтись миром с «Ромой» (2:2), уступить «Интеру» (1:2) и обыграть «Беневенто» (1:0).
В прошлом туре она снова выиграла, оставив ни с чем на своем поле «Фиорентину» с результатом 3:1.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,55.