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    Сократит ли «Милан» отставание от «Интера»?

    «Милан» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.55) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Сассуоло»
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    «Милан» идет на втором месте
    В 32-м туре итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Сассуоло». Поединок состоится 21 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Милан» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милан»

    «Милан» борется за чемпионство, однако в такой исход верится с трудом. «Россонери» все же вряд ли готовы до завоевания скудетто.

    Нынешнее 2 место еще предстоит сохранить, ведь конкурентов уйма. А вот отставание от лидирующих земляков из «Интера» составляет девять пунктов.

    Отрыв от третьей в таблице «Аталанты» составляет два очка, от четвертого «Ювентуса» — четыре, от пятого «Наполи» — шесть.

    Все прогнозы на Серию А

    Минувший тур для команды получился весьма успешным. Домашняя виктория над «Дженоа» (2:1) продолжила беспроигрышная серию из четырех матчей при трех победах.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 46 очков.

    «Черно-зеленые» одержали 12 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в национальном первенстве.

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    • В апреле команда Роберто де Дзерби успела разойтись миром с «Ромой» (2:2), уступить «Интеру» (1:2) и обыграть «Беневенто» (1:0).

    В прошлом туре она снова выиграла, оставив ни с чем на своем поле «Фиорентину» с результатом 3:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,55.

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