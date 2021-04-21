В 32-м туре итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Сассуоло». Поединок состоится 21 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Милан» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» борется за чемпионство, однако в такой исход верится с трудом. «Россонери» все же вряд ли готовы до завоевания скудетто.

Нынешнее 2 место еще предстоит сохранить, ведь конкурентов уйма. А вот отставание от лидирующих земляков из «Интера» составляет девять пунктов.

Отрыв от третьей в таблице «Аталанты» составляет два очка, от четвертого «Ювентуса» — четыре, от пятого «Наполи» — шесть.

Все прогнозы на Серию А

Минувший тур для команды получился весьма успешным. Домашняя виктория над «Дженоа» (2:1) продолжила беспроигрышная серию из четырех матчей при трех победах.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 46 очков.

«Черно-зеленые» одержали 12 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в национальном первенстве.

В апреле команда Роберто де Дзерби успела разойтись миром с «Ромой» (2:2), уступить «Интеру» (1:2) и обыграть «Беневенто» (1:0).

В прошлом туре она снова выиграла, оставив ни с чем на своем поле «Фиорентину» с результатом 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,55.