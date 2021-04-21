«Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Астон Виллой» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:15 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 30-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место. Команда Дина Смита спокойно доигрывает сезон.

При этом еще есть шанс получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, но вряд ли в клубе расстроятся, если этого не произойдет.

В предыдущем матче «Астон Вилла» проиграла «Ливерпулю» (1:2). Клуб из Бирмингема какое-то время даже вел в счете, но «мерсисайдцы», в конце концов, смогли не только отыграться, но и забить победный мяч.

Все прогнозы на АПЛ

«Астон Вилла» одержала только одну победу в шести предыдущих матчах. Команда Смита в начале апреля выиграла у «Фулхэма».

«Манчестер Сити»

Тем временем «Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ. Правда, отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» сократился до восьми матчей. Маловероятно, что в чемпионскую гонку снова вернется интрига, но для команды Хосепа Гвардиолы это в любом случае сигнал.

Но очень похоже на то, что «Сити» действительно устал. В минувшую субботу «Манчестер Сити» проиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии — 0:1.

Победа над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов тоже получилась не такой уверенной, как ожидалось.

Ну а перед этим «Сити» проиграл на своем поле «Лидсу», который весь второй тайм провел вдесятером.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» выиграет в предстоящем матче. На победу гостей можно поставить за 1.43, ничью предлагают за 5.10, а победу «Астон Виллы» — за 9.40.

Впереди у «Сити» встреча с «Тоттенхэмом» в финале Кубка лиги, а также матч против «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов. И эти матчи наверняка в приоритете.

А против «Астон Виллы» Гвардиола наверняка выпустит не основной состав. Точно не будет играть Кевин Де Брюйне, у которого травма. Есть смысл поберечь и остальных лидеров команды.

Так что у хозяев есть шанс как минимум не проиграть.

Ставка — «Астон Вилла» не проиграет за 3.22.

Шумиха вокруг создания европейской Суперлиги тоже может сказаться на игре «Манчестер Сити». Обстановка накаляется. И не надо думать, что это никак не влияет на футболистов.