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    «Ливерпуль» продлит серию побед в АПЛ?

    «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Англии 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Лидсом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2021 года
    Лидс
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    •  Лидс 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Лидс»

    «Лидс» в прошлом туре сенсационно выиграл на поле «Манчестер Сити» (2:1). Команда Марсело Бьелсы весь второй тайм провела вдесятером, но даже в такой ситуации смогла победить.

    На самом деле, «Лидс» воспользовался тем, что «Сити» в тот момент больше думал о предстоящей встрече с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    Беспроигрышная серия «Лидса» на данный момент составляет четыре матча. Перед победой над «Манчестер Сити» команда Бьелсы отобрала очки у «Челси» (0:0) и выиграла у «Фулхэма» и «Шеффилд Юнайтед».

    «Лидс» набрал десять очков в пяти последних матчах на своем поле.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», как и ожидалось, вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

    В ответной встрече на «Энфилде» команда Юргена Клоппа создала достаточно количество моментов для камбэка, но с реализацией на этот раз были большие проблемы.

    В АПЛ «Ливерпуль» по-прежнему находится за пределами топ-4 — на шестом месте. Однако у «мерсисайдцев» все еще остаются шансы финишировать в четверке лучших. В случае победы в ближайшем матче «Ливерпуль» сравняется по набранным очкам с занимающим четвертую строчку «Вест Хэмом».

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    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в предстоящем матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Ливерпуля» — за 1.72.

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    В первом круге «Ливерпуль» с трудом выиграл у «Лидса». Тот матч завершился со счетом 4:3.

    «Лидс» в целом очень здорово играет против топов, но «Ливерпуль» добьется своего, если покажет такой же футбол, как в ответном матче с «Реалом». Для победы над «Лидсом» этого точно будет достаточно.

    Ставка — победа «Ливерпуля» за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.30. Гол от хозяев тоже нельзя исключать.

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