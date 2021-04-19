«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Лидсом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» в прошлом туре сенсационно выиграл на поле «Манчестер Сити» (2:1). Команда Марсело Бьелсы весь второй тайм провела вдесятером, но даже в такой ситуации смогла победить.

На самом деле, «Лидс» воспользовался тем, что «Сити» в тот момент больше думал о предстоящей встрече с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Беспроигрышная серия «Лидса» на данный момент составляет четыре матча. Перед победой над «Манчестер Сити» команда Бьелсы отобрала очки у «Челси» (0:0) и выиграла у «Фулхэма» и «Шеффилд Юнайтед».

«Лидс» набрал десять очков в пяти последних матчах на своем поле.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», как и ожидалось, вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

В ответной встрече на «Энфилде» команда Юргена Клоппа создала достаточно количество моментов для камбэка, но с реализацией на этот раз были большие проблемы.

В АПЛ «Ливерпуль» по-прежнему находится за пределами топ-4 — на шестом месте. Однако у «мерсисайдцев» все еще остаются шансы финишировать в четверке лучших. В случае победы в ближайшем матче «Ливерпуль» сравняется по набранным очкам с занимающим четвертую строчку «Вест Хэмом».

«Ливерпуль» выиграл три предыдущих матча в чемпионате. «Красные» одержали победы над «Вулверхэмптоном», «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Прогноз и ставка

На «Лидс» в предстоящем матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Ливерпуля» — за 1.72.

В первом круге «Ливерпуль» с трудом выиграл у «Лидса». Тот матч завершился со счетом 4:3.

«Лидс» в целом очень здорово играет против топов, но «Ливерпуль» добьется своего, если покажет такой же футбол, как в ответном матче с «Реалом». Для победы над «Лидсом» этого точно будет достаточно.

Ставка — победа «Ливерпуля» за 1.72.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.30. Гол от хозяев тоже нельзя исключать.