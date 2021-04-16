«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю» в рамках 35-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» борется за чемпионский титул. Причем «орлы» видятся главными фаворитами чемпионата, что подтверждают результатами.

Отрыв от ближайшего преследователя довольно приличный. К тому же, «Бешикташ» в 32 встречах набрал 70 очков.

Минувший тур для стамбульцев вышел удачным. На выезде «орлам» удалось сломить сопротивление «Эрзурума» (2:4).

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Поединки против «Анкарагюджю» команде даются весьма успешно. Из пяти последних матчей «Бешикташ» выиграл в четырех при одной ничьей.

«Анкарагюджю»

«Анкарагюджю» на текущий момент занимает 13 место. Правда, гандикап от идущего на опасном 18 месте «Кайсериспора» составляет только 3 пункта.

В активе у команды сейчас 36 очков. Причем забивает «Анкарагюджю» с заметной натугой: лишь 39 мячей в 32 встречах.

«Анкарагюджю» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда нанесла поражение «Генчлербирлиги» (2:1).

Теперь же предстоит испытание лидером Суперлиги, причем на выезде. Наверняка «Анкарагюджю» надеется дать бой сильному оппоненту, вот только со столь слабой обороной (51 пропущенный мяч) гостям это вряд ли по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.37, на ничью за 5.40, а на «Анкарагюджю» — за 8.90

Хозяева несутся к чемпионскому титулу, и не позволят себе потерю очков в матче со скромным оппонентом.

«Анкарагюджю» постарается дать бой лидеру, но в итоге покинет поле на щите.

Гости откровенно слабо действуют в обороне, так что шансов на позитивный для себя исход не имеют. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.83