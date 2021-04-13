ПСЖ сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане продолжают радовать глаз своими результатами в Лиге чемпионов. Причем в первой встрече с мюнхенцами ПСЖ добыл викторию (2:3).

Разумеется, теперь шансы французов на проход в полуфинал серьезно возросли. Даже с учетом нескольких травмированных, парижане вполне способны добить «Баварию».

А вот в чемпионате Франции ПСЖ пока никак не может вернуть себе первую позицию. Правда, в минувшем туре команда добыла победу над «Страсбуром» (1:4).

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Разумеется, никакой недооценки оппонента парижане не допустят. Тем более, в стане оппонента имеются существенные кадровые проблемы.

«Бавария»

После поражения в первом матче (2:3), шансы «Баварии» на выход в полуфинал выглядят откровенно неубедительными. Сами виноваты, проигрывать дома было категорически нельзя!

«Бавария» без Роберта Левандовски и с ним — совсем разные команды. И отсутствие поляка сейчас очень сказывается на игре команды и результатах.

Вот и в минувшем туре Бундеслиги мюнхенцы дома не смогли одолеть «Унион» (1:1). Правда, в чемпионате Германии команда Флика все же видится главным фаворитом на Серебряную салатницу.

Помимо Левандовски, немцы не смогут рассчитывать на Гнабри, Горетцку, Зюле, Комана и Дугласа Косту. С такими потерями «Баварии», откровенно говоря, ничего не светит в Париже.

Ставка на ПСЖ — «Бавария»

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 2.25, на ничью за 4.10, а на ПСЖ — за 2.95

Парижане наверняка будут действовать в привычном для себя атакующем ключе.

Гости гарантированно будут искать свой шанс в атаке, несмотря на отсутствие Левандовски. Но ведь у мюнхенцев есть Томас Мюллер!

Обе команды имеют в своих составах ряд сильных атакующих исполнителей мирового уровня, так что без голов в этой встрече явно не обойдется. Наши прогноз и ставка — ПСЖ забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.83