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    Парижане забьют до перерыва?

    ПСЖ — «Бавария». Ставка (к. 1.83) на голы в 1/4 финала Лиги чемпионов 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Бавария»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    ПСЖ

    Парижане продолжают радовать глаз своими результатами в Лиге чемпионов. Причем в первой встрече с мюнхенцами ПСЖ добыл викторию (2:3).

    Разумеется, теперь шансы французов на проход в полуфинал серьезно возросли. Даже с учетом нескольких травмированных, парижане вполне способны добить «Баварию».

    А вот в чемпионате Франции ПСЖ пока никак не может вернуть себе первую позицию. Правда, в минувшем туре команда добыла победу над «Страсбуром» (1:4).

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    Разумеется, никакой недооценки оппонента парижане не допустят. Тем более, в стане оппонента имеются существенные кадровые проблемы.

    «Бавария»

    После поражения в первом матче (2:3), шансы «Баварии» на выход в полуфинал выглядят откровенно неубедительными. Сами виноваты, проигрывать дома было категорически нельзя!

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    • «Бавария» без Роберта Левандовски и с ним — совсем разные команды. И отсутствие поляка сейчас очень сказывается на игре команды и результатах.

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    • Вот и в минувшем туре Бундеслиги мюнхенцы дома не смогли одолеть «Унион» (1:1). Правда, в чемпионате Германии команда Флика все же видится главным фаворитом на Серебряную салатницу.

    Помимо Левандовски, немцы не смогут рассчитывать на Гнабри, Горетцку, Зюле, Комана и Дугласа Косту. С такими потерями «Баварии», откровенно говоря, ничего не светит в Париже.

    Ставка на ПСЖ — «Бавария»

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 2.25, на ничью за 4.10, а на ПСЖ — за 2.95

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Парижане наверняка будут действовать в привычном для себя атакующем ключе.

    Гости гарантированно будут искать свой шанс в атаке, несмотря на отсутствие Левандовски. Но ведь у мюнхенцев есть Томас Мюллер!

    Обе команды имеют в своих составах ряд сильных атакующих исполнителей мирового уровня, так что без голов в этой встрече явно не обойдется. Наши прогноз и ставка — ПСЖ забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.83

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