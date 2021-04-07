В рамках отложенного 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет на своем поле с «Наполи». Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:45 мск. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

В конце февраля «Ювентус» упустил выездную победу над «Вероной» (1:1), а март начал с домашнего разгрома «Специи» (3:0).

Затем в Серии А подопечные Андреа Пирло дома победили «Лацио» (3:1), а в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов справились с «Порту» (3:2), но вылетели из турнира по сумме двух матчей.

В последних встречах «Ювентус» на выезде победил «Кальяри» (3:1), а потом неожиданно проиграл аутсайдеру «Беневенто» (0:1) на своем поле и разошелся миром с «Торино» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

После 29 туров Серии А «Ювентус» с 56 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 55-24, Криштиану Роналду забил 24 гола, еще 7 у Альваро Мораты.

«Наполи»

«Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 56 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая конкуренту в лице грядущего соперника по разнице мячей.

В данный момент у дружины Гаттузо 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась шести викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

После этого неаполитанцы в рамках чемпионата страны поочередно расправились дома с «Болоньей» (3:1), а также на выезде с «Миланом» (1:0) и «Ромой» (2:0) в своей последней проведенной встрече.

В предыдущем туре «Партенопеи» переиграли на своем поле «Кротоне» (4:3). Таким образом, «адзурри» выиграли четыре предыдущих матчах кряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.