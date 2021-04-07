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    Сможет ли «Ювентус» победить «Наполи»?

    «Ювентус» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, матч Серии А, 7 апреля 2021 года

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    «Ювентус» по разнице мячей опережает «Наполи»
    В рамках отложенного 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет на своем поле с «Наполи». Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:45 мск. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 19:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.75
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    «Ювентус»

    В конце февраля «Ювентус» упустил выездную победу над «Вероной» (1:1), а март начал с домашнего разгрома «Специи» (3:0).

    Затем в Серии А подопечные Андреа Пирло дома победили «Лацио» (3:1), а в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов справились с «Порту» (3:2), но вылетели из турнира по сумме двух матчей.

    В последних встречах «Ювентус» на выезде победил «Кальяри» (3:1), а потом неожиданно проиграл аутсайдеру «Беневенто» (0:1) на своем поле и разошелся миром с «Торино» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    После 29 туров Серии А «Ювентус» с 56 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 55-24, Криштиану Роналду забил 24 гола, еще 7 у Альваро Мораты.

    «Наполи»

    «Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 56 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая конкуренту в лице грядущего соперника по разнице мячей.

    В данный момент у дружины Гаттузо 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась шести викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

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    • После этого неаполитанцы в рамках чемпионата страны поочередно расправились дома с «Болоньей» (3:1), а также на выезде с «Миланом» (1:0) и «Ромой» (2:0) в своей последней проведенной встрече.

    В предыдущем туре «Партенопеи» переиграли на своем поле «Кротоне» (4:3). Таким образом, «адзурри» выиграли четыре предыдущих матчах кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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