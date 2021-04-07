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    «Бавария» обыграет «ПСЖ» даже без Левандовски?

    «Бавария» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, Лигу чемпионов, 7 апреля 2021 года

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    «Бавария» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 апреля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 07 Апреля 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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    «Бавария»

    На прошлой неделе «Бавария» столкнулась с очень серьезной проблемой. Ближайшие матчи пропустит Роберт Левандовски. Польский футболист получил травму колена в матче за национальную команду против Андорры. Для мюнхенского клуба это огромная потеря.
    Уже известно, что Левандовски не успеет восстановиться даже к ответной игре с «Пари Сен-Жермен».

    Тем не менее в минувшие выходные «Бавария» без своего снайпера выиграла у «Лейпцига» (1:0) в ключевом матче Бундеслиги.

    В предыдущем раунде плей-офф ЛЧ «Бавария» легко прошла «Лацио». В гостях команда Ханса-Дитера Флика разгромила итальянцев со счетом 4:1, а дома выиграла 2:1.

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    И стоит напомнить, что перед игрой в Риме у «Баварии» тоже были серьезные кадровые проблемы, но это все равно не помешало ей одержать победу.

    «ПСЖ»

    У «ПСЖ» тоже не все в порядке, если говорить о составе. Положительные тесты на коронавирус сдали итальянцы Марко Верратти и Алессандро Флоренци. Оба, естественно, пропустят матч в Мюнхене.

    И самой болезненной может стать потеря Верратти, который был чуть ли не ключевым игроком «ПСЖ» в первом матче с «Барселоной», когда французский гранд выиграл на «Камп Ноу» со счетом 4:1.

    В отличие от «Баварии», «ПСЖ» на выходных проиграл. Команда Маурисио Почеттино уступила дома «Лиллю» (0:1), прямому конкуренту в борьбе за чемпионский титул. В конце матча Неймар так нервничал, что даже получил красную карточку за агрессию.

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    Прогноз и ставка

    На «Баварию» можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают за 3.97, а победу «ПСЖ» — за 3.75.

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    На расклад в линии очень сильно повлияла новость о травме Левандовски. Глупо спорить, что «Баварии» будет сложно без поляка. В первую очередь, психологически.

    Но акценты можно расставлять и иначе. Например, так: «ПСЖ» не может обыграть «Лилль» даже с Неймаром и Мбаппе. Разговоры о том, что парижане берегли силы на ЛЧ выглядят не очень серьезно.

    Ну и не будем забывать, что в прошлогоднем финале ЛЧ «Бавария» победила «ПСЖ» благодаря голу Кингсли Комана. Левандовски тогда не забивал.

    Также не в пользу «ПСЖ» говорит и ответная игра с «Барселоной». На самом деле, французы чудом прошли дальше. Ну а «Бавария» даже без Левандовски сразу же разорвет за такие ошибки.

    Ставка — победа «Баварии» с форой (-1,0) за 2.59. Потеря Левандовски не станет критичной для хозяев.

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