В понедельник, 5 апреля, в 40-м туре первого английского дивизиона «Рединг» на своем поле сыграет с «Дерби». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Рединг» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» с 63 набранными баллами находится на последнем месте в зоне плей-офф повышения (шестая строка), имея преимущество перед ближайшим преследователем в один пункт.

«Бисквиты» не могут выиграть в рамках чемпионата на протяжении последних четырех встреч, трижды сыграв в этот период вничью и потерпев одно поражение, уступив в гостях 0:1 «Бирмингему».

Мировые все были с одинаковым счетом по 1:1. На своем поле они поделили очки с КПР, а в гостях с «Ноттингемом» и «Барнсли» в своей последней сыгранной встрече.

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34 из 63 пунктов «Рединг» заработал в родных пенатах, выиграв 11 игр, а также раз сыграв вничью и потерпев семь поражений, разница забитых и пропущенных — 29:21.

«Дерби»

У «Дерби» в копилке находится 43 очка, с которыми он идет на 19 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, оторвавшись от зоны вылета на восемь баллов.

В минувшем туре первенства «бараны» на своей территории обыграли «Лутон» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою серию без побед, которая состояла из семи встреч.

В этот неудачный период дружина Руни трижды играла вничью и потерпела четыре поражения, где даже не смогла забить ни одного гола, правда, трижды проиграв минимально.

Только 19 очков из 43 общих «Дерби» заработал вне родных стен. Коллектив выиграл пять раз, четыре игры свел вничью и потерпел десять неудач, разница забитых и пропущенных — 13:22.

В первом круге «Рединг» победил в гостях (2:0), а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 3:0 и 1:2.

Прогноз и ставка на «Рединг» — «Дерби»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рединга» предлагают — 2.25.

На викторию «Дерби» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.26.

Только победа точно оставит «бисквитов» в зоне плей-офф. Прогнозируем, что хозяева смогут добыть три пункта в игре с «баранами».