ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Сочи»Без грузина нет «Рубина». Хвича тащит казанский клуб в еврокубки «Челси» рискует потерять четвертое местоОшибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов Мурад МусаевПоследний матч Мусаева. «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату»
  • 11:12
    • «Краснодар» подтвердил отставку Мусаева
  • 12:52
    • Шалимов: Думаю, Гончаренко сейчас номер один в списке Галицкого
  • 12:30
    • СМИ: Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»
  • 22:48
    • Мусаев: Сегодня был мой последний матч
  • 07:00
    • «Реал Сосьедад» — победитель розыгрыша Кубка Испании сезона-2019/20
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Жота оформил дубль
  • 22:42
    • Рахимов подал в отставку с поста тренера «Уфы»
    Все новости спорта

    Вернутся ли победы к «бисквитам»?

    «Рединг» — «Дерби». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Рединг Прогнозы на Дерби
    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Дерби»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рединг»
    В понедельник, 5 апреля, в 40-м туре первого английского дивизиона «Рединг» на своем поле сыграет с «Дерби». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Рединг» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2021 года
    Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •  Рединг 17:00 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Рединг»

    «Рединг» с 63 набранными баллами находится на последнем месте в зоне плей-офф повышения (шестая строка), имея преимущество перед ближайшим преследователем в один пункт.

    «Бисквиты» не могут выиграть в рамках чемпионата на протяжении последних четырех встреч, трижды сыграв в этот период вничью и потерпев одно поражение, уступив в гостях 0:1 «Бирмингему».

    Мировые все были с одинаковым счетом по 1:1. На своем поле они поделили очки с КПР, а в гостях с «Ноттингемом» и «Барнсли» в своей последней сыгранной встрече.

    Все прогнозы на футбол

    34 из 63 пунктов «Рединг» заработал в родных пенатах, выиграв 11 игр, а также раз сыграв вничью и потерпев семь поражений, разница забитых и пропущенных — 29:21.

    «Дерби»

    У «Дерби» в копилке находится 43 очка, с которыми он идет на 19 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, оторвавшись от зоны вылета на восемь баллов.

    В минувшем туре первенства «бараны» на своей территории обыграли «Лутон» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою серию без побед, которая состояла из семи встреч.

  • Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Бромвич»
  • Сегодня

    • В этот неудачный период дружина Руни трижды играла вничью и потерпела четыре поражения, где даже не смогла забить ни одного гола, правда, трижды проиграв минимально.

    Только 19 очков из 43 общих «Дерби» заработал вне родных стен. Коллектив выиграл пять раз, четыре игры свел вничью и потерпел десять неудач, разница забитых и пропущенных — 13:22.

    В первом круге «Рединг» победил в гостях (2:0), а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 3:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Рединг» — «Дерби»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рединга» предлагают — 2.25.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Дерби» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.26.

    Только победа точно оставит «бисквитов» в зоне плей-офф. Прогнозируем, что хозяева смогут добыть три пункта в игре с «баранами».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Анже — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нант — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Бордо — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Альбасете — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ворскла — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рединг» — «Дерби» 05.04.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.25.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры