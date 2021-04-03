«Болонья»
В конце февраля красно-синие на выезде поделили очки с «Сассуоло» (1:1) и дома обыграли римский «Лацио» (2:0).
Март подопечные Синиши Михайловича начали с двух выездных поражений, уступив сначала «Кальяри» (0:1), а потом проиграв «Наполи» (1:3).
В последних матчах «Болонья» дома победила «Сампдорию» (3:1) и на выезде вырвала победу у «Кротоне» (3:2), отыгравшись со счета 0:2.
После 28 туров Серии А «Болонья» с 34 очками идет 11-й. Разница мячей 39-44, Роберто Сориано забил 9 голов, еще 5 мячей у Мусы Барроу.
«Интер»
Миланцы выигрывают шесть матчей подряд, начав серию с выезной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).
Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.
В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем вырвал выездную победу над «Торино» (2:1).
После 28 туров «Интер» с 65 очками лидирует в Серии А, на 6 баллов опережая «Милан». Разница мячей 65-26, Ромелу Лукаку забил 19 голов, еще 14 у Лаутаро Мартинеса.
Прогноз и ставки
На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Интера» — 1.47.
В первом круге «Интер» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.
В 5 последних выездах в Болонью «Интер» одержал 4 победы и раз сыграл вничью. Прогнозируем, что миланский клуб победит.
Можно ждать результативной встречи. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.58 и «Обе забьют» за 1.74.