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    Продолжится ли победная серия «Интера» в Болонье?

    «Болонья» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, матч Серии А, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Интер»
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    Ромелу Лукаку
    В рамках 29-го тура чемпионата Италии «Болонья» сыграет на своем поле с миланским «Интером». Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.30
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Болонья»

    В конце февраля красно-синие на выезде поделили очки с «Сассуоло» (1:1) и дома обыграли римский «Лацио» (2:0).

    Март подопечные Синиши Михайловича начали с двух выездных поражений, уступив сначала «Кальяри» (0:1), а потом проиграв «Наполи» (1:3).

    В последних матчах «Болонья» дома победила «Сампдорию» (3:1) и на выезде вырвала победу у «Кротоне» (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

    Все прогнозы на Серию А

    После 28 туров Серии А «Болонья» с 34 очками идет 11-й. Разница мячей 39-44, Роберто Сориано забил 9 голов, еще 5 мячей у Мусы Барроу.

    «Интер»

    Миланцы выигрывают шесть матчей подряд, начав серию с выезной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

    Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

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    • В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем вырвал выездную победу над «Торино» (2:1).

    После 28 туров «Интер» с 65 очками лидирует в Серии А, на 6 баллов опережая «Милан». Разница мячей 65-26, Ромелу Лукаку забил 19 голов, еще 14 у Лаутаро Мартинеса.

    Прогноз и ставки

    На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Интера» — 1.47.

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    В первом круге «Интер» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.

    В 5 последних выездах в Болонью «Интер» одержал 4 победы и раз сыграл вничью. Прогнозируем, что миланский клуб победит.

    Можно ждать результативной встречи. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.58 и «Обе забьют» за 1.74.

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