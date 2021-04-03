В рамках 29-го тура чемпионата Италии «Болонья» сыграет на своем поле с миланским «Интером». Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

В конце февраля красно-синие на выезде поделили очки с «Сассуоло» (1:1) и дома обыграли римский «Лацио» (2:0).

Март подопечные Синиши Михайловича начали с двух выездных поражений, уступив сначала «Кальяри» (0:1), а потом проиграв «Наполи» (1:3).

В последних матчах «Болонья» дома победила «Сампдорию» (3:1) и на выезде вырвала победу у «Кротоне» (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

Все прогнозы на Серию А

После 28 туров Серии А «Болонья» с 34 очками идет 11-й. Разница мячей 39-44, Роберто Сориано забил 9 голов, еще 5 мячей у Мусы Барроу.

«Интер»

Миланцы выигрывают шесть матчей подряд, начав серию с выезной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем вырвал выездную победу над «Торино» (2:1).

После 28 туров «Интер» с 65 очками лидирует в Серии А, на 6 баллов опережая «Милан». Разница мячей 65-26, Ромелу Лукаку забил 19 голов, еще 14 у Лаутаро Мартинеса.

Прогноз и ставки

На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Интера» — 1.47.

В первом круге «Интер» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.

В 5 последних выездах в Болонью «Интер» одержал 4 победы и раз сыграл вничью. Прогнозируем, что миланский клуб победит.

Можно ждать результативной встречи. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.58 и «Обе забьют» за 1.74.