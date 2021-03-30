Бельгия сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Бельгия нынешний отборочный турнир начала вполне-себе успешно. Еще бы, 4 очка в двух стартовых матчах — прекрасный результат.

Бельгийцы сначала уверенно одолели Уэльс (3:1). Затем команда привезла один зачетный балл с выезда в Чехию (1:1).

Впрочем, в группе Е интрига будет долгоиграющей. И валлийцы еще не показали своих истинных возможностей, и белорусы предстали фактически обновленным коллективом с другой психологией.

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С белорусами Бельгия еще не пересекалась. Между тем, Ромелу Лукаку с партнерами сделают все, дабы дебютное свидание завершилось победой.

Белоруссия

Белоруссия в квалификации стартовала уверенно. Все-таки победа над Эстонией (4:2) получилась весьма уверенной, да и вообще белорусы давненько не забивали 4 мяча.

Сборная Белоруссии пытается изменить свою психологию. Михаилу Мархелю удается постепенно оживлять игровые механизмы, вот только получится ли у команды вклиниться в борьбу за первые места — тот еще вопрос.

Белоруссия постарается достойно выступить в поединке с сильными бельгийцами. Помимо завышенной мотивации, гости не прочь продолжить набирать очки.

Вероятнее всего, команда Мархеля очками все-таки не разживется. Однако проиграть не с крупным счетом команде вполне по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.06, на ничью за 16.00, а на Белоруссию — за 57.00

Бельгия, как и положено фавориту группы, будет активно атаковать.

Гости пребывают в отличном настроении после удачного старта, и явно постараются дать бой бельгийцам.

Белорусы серьезно прибавили в психологии, так что вполне могут дать бой бельгийцам. Наши прогноз и ставка — Фора Белоруссии +3.25 с коэффициентом 1.70