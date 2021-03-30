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    Белорусы не опозорятся в Бельгии?

    Бельгия — Белоруссия. Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Белоруссия
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    Александр Гутор
    Бельгия сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 30 Марта 2021 года
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    Бельгия

    Бельгия нынешний отборочный турнир начала вполне-себе успешно. Еще бы, 4 очка в двух стартовых матчах — прекрасный результат.

    Бельгийцы сначала уверенно одолели Уэльс (3:1). Затем команда привезла один зачетный балл с выезда в Чехию (1:1).

    Впрочем, в группе Е интрига будет долгоиграющей. И валлийцы еще не показали своих истинных возможностей, и белорусы предстали фактически обновленным коллективом с другой психологией.

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    С белорусами Бельгия еще не пересекалась. Между тем, Ромелу Лукаку с партнерами сделают все, дабы дебютное свидание завершилось победой.

    Белоруссия

    Белоруссия в квалификации стартовала уверенно. Все-таки победа над Эстонией (4:2) получилась весьма уверенной, да и вообще белорусы давненько не забивали 4 мяча.

    Сборная Белоруссии пытается изменить свою психологию. Михаилу Мархелю удается постепенно оживлять игровые механизмы, вот только получится ли у команды вклиниться в борьбу за первые места — тот еще вопрос.

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    • Белоруссия постарается достойно выступить в поединке с сильными бельгийцами. Помимо завышенной мотивации, гости не прочь продолжить набирать очки.

    Вероятнее всего, команда Мархеля очками все-таки не разживется. Однако проиграть не с крупным счетом команде вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.06, на ничью за 16.00, а на Белоруссию — за 57.00

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    Бельгия, как и положено фавориту группы, будет активно атаковать.

    Гости пребывают в отличном настроении после удачного старта, и явно постараются дать бой бельгийцам.

    Белорусы серьезно прибавили в психологии, так что вполне могут дать бой бельгийцам. Наши прогноз и ставка — Фора Белоруссии +3.25 с коэффициентом 1.70

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