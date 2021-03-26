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    Гаитяне выиграют без пробоин

    Гаити — Белиз. Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 26 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Гаити
    Прогноз и ставки на Гаити — Белиз
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    В ночь с 25 на 26 марта в первом туре второго этапа отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Гаити дома сыграет с командой Белиза. Начало — 00:00 по мск. Гаити — Белиз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гаити

    Сборная Гаити, которая в данный момент находится на 84 месте в рейтинге ФИФА, свой последний поединок провела аж в ноябре 2019 года, сыграв тогда вничью на выезде с Коста-Рикой (1:1) в Лиге наций КОНКАКАФ.

    В том турнире «гренадеры» выступали в дивизионе сильнейших, но не смогли там удержаться, опустившись лигой ниже. В группе из трех команд они трижды сыграли вничью и раз уступили, забили три гола, пропустили четыре.

    Единственное фиаско было от Кюрасао (0:1) в гостях, а другие три встречи завершились с одинаковым результатом по 1:1. В 2019 году гаитяне также дошли до полуфинала континентального турнира, проиграв там в овертайме Мексике — 0:1 ОТ.

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    В прошлой отборочной компании к ЧМ 2018 года сборная Гаити добралась до четвертого раунда (последним перед финальным этапом), заняв на групповом этапе третье место из четырех команд, выиграв раз при одной ничьей и четырех фиаско.

    Белиз

    Команда Белиза в мировом рейтинге футбола по состоянию на текущий момент находится на 170 месте.

    Свой последний матча центральноамериканский коллектив также провел в 2019 году в рамках Лиги наций КОНКАКАФ, где он выступал в дивизионе Б и смог сохранить там свою прописку.

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    • В одной компании с Гренадой, Гвианой и Сент-Китс и Невис белизцы заработали шесть баллов, дважды победив при четырех поражениях, забив за весь турнир шесть голов, а пропустили в два раза больше.

    Квалификацию к ЧМ-2018 Белиз завершил на третьем этапе отбора, проиграв тогда по сумме двух поединков Канаде со счетом 1:4 (1:1 и 0:3).

    Прогноз и ставка на Гаити — Белиз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Гаити предлагают — 1.35.

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    На викторию Белиза дают — 7.10, ничья оценена — в 5.17.

    Сборная Гаити, которая имеет в своем составе футболистов, выступающих в Европе, дома должна легко справится с командой, в основном составленной из местных игров. Наш прогноз — Гаити победит и не пропустит.

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