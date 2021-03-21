В воскресенье, 21 марта, «Монпелье» на своем поле примет «Бордо» в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Моссон», начнется в 17:00 по московскому времени. «Монпелье» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 41 очко.

«Паладины» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений в национальном первенстве.

В трех последних матчах подопечные Мишеля Дер Закаряна разошлись миром с «Реймсом» (0:0), «Лорьяном» (1:1) и «Нимом» (1:1), хотя перед этим обыграли «Дижон» (4:2), «Лион» (2:1) и «Ренн» (2:1).

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После травмы у «Монпелье» восстанавливается защитник Амбруаз Ойонго, досрочно вернувшийся из аренды в «Краснодаре».

«Бордо»

«Бордо» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными баллами.

На счету «жирондинцев» десять побед, шесть ничьих и 13 поражений в 29 сыгранных турах.

В предыдущем туре команда Жана-Луи Гассе обыграла «Дижон» (3:1), прервав серию из семи матчей подряд без побед, в которых она набрала всего один балл.

«Бордо» пока не может рассчитывать на помощь нападающего Дилана Баква, полузащитника Хатема Бен-Арфа и хавбека Отавио.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.15, победа «Бордо» — 3.70, ничья — 3.30.

Действительно, статистика свидетельствует о хороших шансах подопечных Мишеля Дер Закаряна. Их беспроигрышная серия насчитывает семь встреч. Дома они выиграли два из трех последних поединков, а не забили на «Стад де ля Моссон» лишь в одной игре из десяти предыдущих.

А вот «жирондинцы» выиграли лишь один раз в восьми предыдущих матчах. С февраля 2020 года они лишь пять раз побеждали в гостях.

Учитывая все вышесказанное, наш прогноз и ставка — «победа хозяев поля».

Также можно попробовать ставку «тотал первого тайма больше 1». Она принимается с коэффициентом 1.83.