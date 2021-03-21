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    Выиграет ли «Монпелье» у «Бордо»?

    «Монпелье» — «Бордо». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Бордо»
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    В воскресенье, 21 марта, «Монпелье» на своем поле примет «Бордо» в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Моссон», начнется в 17:00 по московскому времени. «Монпелье» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Марта 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 17:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Монпелье»

    «Монпелье» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 41 очко.

    «Паладины» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений в национальном первенстве.

    В трех последних матчах подопечные Мишеля Дер Закаряна разошлись миром с «Реймсом» (0:0), «Лорьяном» (1:1) и «Нимом» (1:1), хотя перед этим обыграли «Дижон» (4:2), «Лион» (2:1) и «Ренн» (2:1).

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    После травмы у «Монпелье» восстанавливается защитник Амбруаз Ойонго, досрочно вернувшийся из аренды в «Краснодаре».

    «Бордо»

    «Бордо» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными баллами.

    На счету «жирондинцев» десять побед, шесть ничьих и 13 поражений в 29 сыгранных турах.

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    • В предыдущем туре команда Жана-Луи Гассе обыграла «Дижон» (3:1), прервав серию из семи матчей подряд без побед, в которых она набрала всего один балл.

    «Бордо» пока не может рассчитывать на помощь нападающего Дилана Баква, полузащитника Хатема Бен-Арфа и хавбека Отавио.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.15, победа «Бордо» — 3.70, ничья — 3.30.

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    Действительно, статистика свидетельствует о хороших шансах подопечных Мишеля Дер Закаряна. Их беспроигрышная серия насчитывает семь встреч. Дома они выиграли два из трех последних поединков, а не забили на «Стад де ля Моссон» лишь в одной игре из десяти предыдущих.

    А вот «жирондинцы» выиграли лишь один раз в восьми предыдущих матчах. С февраля 2020 года они лишь пять раз побеждали в гостях.

    Учитывая все вышесказанное, наш прогноз и ставка — «победа хозяев поля».

    Также можно попробовать ставку «тотал первого тайма больше 1». Она принимается с коэффициентом 1.83.

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