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    Что принесет репетиция финала Кубка?

    «Генк» — «Стандард». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Бельгии, 19 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Генк Прогнозы на Стандард
    Прогноз и ставки на «Генк» — «Стандард»
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    Пол Онуачу
    В пятницу, 19 марта, в стартовом поединке 31-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Генк» на своем поле примет льежский «Стандард». Начало — в 22:45 по мск. «Генк» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 19 Марта 2021 года
    Генк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Генк 22:45 Стандард Стандард
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    «Генк»

    За четыре тура до конца первой части бельгийского чемпионата «Генк» с 49 очками разместился на третьей позиции, оторвавшись всего лишь на три балла от пятой позиции, не дающую право на чемпионскую группу.

    Сейчас у «магистров» 4-матчевая победная серия с учетом всех проведенных турниров. В этот период они добыли две виктории в первенстве, а также прошли в Кубке страны «Мехелен» и «Андерлехт», и пробились в финал.

    В рамках чемпионата Белигии «шахтеры» в этом отрезке на своей арене справились с «Серкль Брюгге» (2:0), а на выезде переиграли «Шарлеруа» со счетом 2:1 в минувшем туре.

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    В домашних встречах текущего первенства «Генк» разжился 28 очками, победив в восьми поединках при четырех мировых исходах и трех поражениях, разница мячей в этих играх составляет 32:18.

    «Стандард»

    «Стандард» с 40 набранными пунктами идет сейчас на 12 позиции в турнирной таблице, отставая на три балла от восьмой строки, которая дает пропуск в плей-офф за место в еврокубках.

    В чемпионате страны клуб из Льежа не может выиграть на протяжении последних семи встреч, проиграв за это время в четырех из них при трех мировых результатах.

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    • В минувшем туре первенства «красно-белые» уступили на выезде «Мускрону» (0:1), что стало для них третьи фиаско подряд. Однако в этот неудачный период они смогли пробиться в финал Кубка Бельгии, где сыграют со своим предстоящим противником 24 апреля.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Стандард» заработал только 18 очков из 40. Он выиграл пять раз при трех мировых исходах и семи фиаско. Разница забитых и пропущенных в них составляет 20:19.

    В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды взял верх «Стандард» — 1:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка на «Генк» — «Стандард»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Стандарда» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.58.

    За семь последних очных встреч только дважды они пробивали верховой тотал. А учитывая важность этого матча для обоих клубов, рекомендуем ставить в этой игре на низовой исход.

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