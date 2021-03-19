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    «Сочи» проведет тренировку с повышенной ответственностью

    «Сочи» — «Тамбов». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат России, 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Тамбов»
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    «Сочи»
    В пятницу, 19 марта, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с «Тамбовом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Сочи» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2021 года
    Сочи
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    •  Сочи 19:00 Тамбов Тамбов
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    Коэффициенты на матч
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    «Сочи»

    В этом сезоне «Сочи» ставит перед собой задачу пробиться в еврокубки. Сейчас «южане» с 37 набранными делят с еще двумя командами четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    В первой официальной игре после зимнего перерыва «барсы» в 1/8 финала Кубка России на выезде сумел переиграть «Краснодар» со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

    Затем сочинский коллектив в рамках чемпионата страны разгромил в родных пенатах тульский «Арсенал» (4:0), после чего выиграть не может, сыграв 0:0 в гостях с «Ростовом» и проиграв в минувшем туре в Москве «Локомотиву» — 1:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На «Фиште» в текущем розыгрыше РПЛ «Сочи» набрал 25 очков из 37, выиграв семь встреч при четырех мировых исходах. Разница забитых и пропущенных мячей в этих играх составляет 21:8.

    «Тамбов»

    Только благодаря финансовой помощи от РПЛ и РФС «Тамбов» будет участвовать в весенней части сезона, которая, скорее всего, станет последней в недолгой истории клуба.

    «Волки» все поединки в 2021 году проиграли. Сперва они в рамках 1/8 финала Кубка России они наспех собранным составом проиграли в Москве «Локомотиву» со счетом 0:3 и завершили борьбу на этом турнире.

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    • После этого тамбовцы проиграли три подряд матча в чемпионате страны. В Москве они были повержены «Динамо» со счетом 0:2, а в домашних встречах их нокаутировали 1:3 «Ротор» и 0:4 «Краснодар».

    Сейчас у «Тамбова» 11-матчевая безвыигрышная серия в раках российского первенства, в которой он девять раз проиграл и дважды сыграл вничью.

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    В первом круге победу праздновал «Сочи» (1:0), а в прошлом сезоне дважды выигрывал «Тамбов» — 3:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Сочи» — «Тамбов»

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Сочи» — 1.07, победа «Тамбова» — 48.00, ничья — 14.00.

    Вряд ли «Тамбов» сможет в этом матче оказать достойное сопротивление, проиграв наверняка в очередной раз крупно. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Сочи» с форой (-2,5).

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    Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Тамбов» 19.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.77.
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