«Уфа» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:00 мск. «Уфа» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» в нынешнем сезоне выглядит просто ужасающе. Хуже уфимцев дела обстоят только у умирающего «Тамбова».

В минувшем туре команда Рашида Рахимова вновь проиграла. Причем «Уфа» дома как-то совсем безвольно уступила «Рубину» (0:3).

Атакует «Уфа» крайне неубедительно, соорудив лишь 15 мячей в 22 матче. При этом оборона команды ошибается регулярно (36 пропущенных мячей).

Все прогнозы на РПЛ

«Уфа» уже на протяжении двух туров не забивает. Вот и в этом поединке команда Рахимова вряд ли сумеет оказать серьезное сопротивление «железнодорожникам».

«Локомотив»

Для «Локомотива» нынешний сезон проходит особенно сложно. Марко Николич находится под серьезным прессом, и даже нынешний подъем на 4 место ситуацию не исправил.

В минувшем туре москвичи дома переиграли «Сочи» (3:1). При этом тот успех стал третьим кряду для команды весной. Неужели Николич достучался до подопечных?!

Сейчас в активе у «Локомотива» 37 очков, что на 3 меньше, чем у идущего строчкой выше ЦСКА. А вот отставание от лидера «Зенита» измеряется 8 баллами.

А вот с показателями у «железнодорожников» ситуация куда сложнее. В 22 матчах команда забила лишь 29 мячей, пропустив в свои ворота аж 26. Скромненько, как для одного из лидеров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 2.12, на ничью за 3.05, а на «Уфу» — за 4.20

Хозяева провалились в минувшем туре, и проблемы в игре никуда не испарились.

«Локомотив» в предыдущем туре продемонстрировал высокую эффективность в атаке, и наверняка постарается вклиниться в борьбу за медали.

У москвичей сейчас отличный отрезок, и уж с аутсайдером РПЛ у гостей проблем быть не должно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.87