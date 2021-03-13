«Марсель»
«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 42 очка.
Провансальская команда одержала 11 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений в 28 турах.
В 12 последних матчах «Марсель» одержал всего две победы, в том числе над «Ренном» (1:0) 10 марта в перенесенной встрече 22-го тура благодаря голу Микаэля Кюизанса на 88-й минуте.
Также в марте подопечные Хорхе Сампаоли вылетели из Кубка Франции, проиграв в 1/16 финала «Кане Руссийон» (1:2).
После травм у «Марселя» восстанавливаются Джордан Амави и Валентен Ронжье.
«Брест»
«Брест» идет 13-м в турнирной таблице французской Лиги 1 с 34 набранными очками.
На счету команды Оливье Далль'Оглио десять побед, четыре ничьи и 14 поражений в 28 сыгранных турах.
«Пираты» в 12 последних матчах выиграли трижды, а в единственном мартовском матче обыграли «Дижон» (3:1).
Что касается Кубка Франции, то из него бретонцы тоже вылетели, потерпев поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3).
У «Бреста» травмы залечивают Денис Бейн, Кристоф Герелль и Франк Онора.
«Марсель» — «Брест». Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.00, победа «Бреста» — 4.20, ничья — 3.40.
Обе команды переживают далеко не лучшие времена, и последние результаты лишь подтверждают данный факт.
Провансальцам с трудом даются победы, но недавний успех во встрече с «Ренном», как нам кажется, способен придать им нужный импульс.
Главные преимущества «Марселя» — домашнее поле, более качественный состав и хорошая история личных встреч с «Брестом». Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Также можно взять «тотал голов меньше 2,5» за 1.90, поскольку «Марсель» зачастую испытывает трудности с вскрытием плотной обороны.