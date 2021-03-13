В субботу, 13 марта, «Марсель» на своем поле примет «Брест» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:00 по московскому времени. «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 42 очка.

Провансальская команда одержала 11 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений в 28 турах.

В 12 последних матчах «Марсель» одержал всего две победы, в том числе над «Ренном» (1:0) 10 марта в перенесенной встрече 22-го тура благодаря голу Микаэля Кюизанса на 88-й минуте.

Также в марте подопечные Хорхе Сампаоли вылетели из Кубка Франции, проиграв в 1/16 финала «Кане Руссийон» (1:2).

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После травм у «Марселя» восстанавливаются Джордан Амави и Валентен Ронжье.

«Брест»

«Брест» идет 13-м в турнирной таблице французской Лиги 1 с 34 набранными очками.

На счету команды Оливье Далль'Оглио десять побед, четыре ничьи и 14 поражений в 28 сыгранных турах.

«Пираты» в 12 последних матчах выиграли трижды, а в единственном мартовском матче обыграли «Дижон» (3:1).

Что касается Кубка Франции, то из него бретонцы тоже вылетели, потерпев поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3).

У «Бреста» травмы залечивают Денис Бейн, Кристоф Герелль и Франк Онора.

«Марсель» — «Брест». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.00, победа «Бреста» — 4.20, ничья — 3.40.

Обе команды переживают далеко не лучшие времена, и последние результаты лишь подтверждают данный факт.

Провансальцам с трудом даются победы, но недавний успех во встрече с «Ренном», как нам кажется, способен придать им нужный импульс.

Главные преимущества «Марселя» — домашнее поле, более качественный состав и хорошая история личных встреч с «Брестом». Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно взять «тотал голов меньше 2,5» за 1.90, поскольку «Марсель» зачастую испытывает трудности с вскрытием плотной обороны.