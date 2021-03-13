ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ Футболисты «Манчестер Юнайтед»ЛЕ. «Милан» избежал поражения на «Олд Траффорд», «Рома» разгромила «Шахтер» ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • 22:50
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Миланом»
  • 00:53
    • «Олимпиакос» проиграл лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    Удастся ли «Марселю» победить «Брест»?

    «Марсель» — «Брест». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 13 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Марселя»
    В субботу, 13 марта, «Марсель» на своем поле примет «Брест» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:00 по московскому времени. «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 42 очка.

    Провансальская команда одержала 11 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений в 28 турах.

    В 12 последних матчах «Марсель» одержал всего две победы, в том числе над «Ренном» (1:0) 10 марта в перенесенной встрече 22-го тура благодаря голу Микаэля Кюизанса на 88-й минуте.

    Также в марте подопечные Хорхе Сампаоли вылетели из Кубка Франции, проиграв в 1/16 финала «Кане Руссийон» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После травм у «Марселя» восстанавливаются Джордан Амави и Валентен Ронжье.

    «Брест»

    «Брест» идет 13-м в турнирной таблице французской Лиги 1 с 34 набранными очками.

    На счету команды Оливье Далль'Оглио десять побед, четыре ничьи и 14 поражений в 28 сыгранных турах.

  • С таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ
  • В 1/8 финала команда Юргена Клоппа уверенно прошла «РБ Лейпциг»
  • Вчера

    • «Пираты» в 12 последних матчах выиграли трижды, а в единственном мартовском матче обыграли «Дижон» (3:1).

    Что касается Кубка Франции, то из него бретонцы тоже вылетели, потерпев поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3).

    У «Бреста» травмы залечивают Денис Бейн, Кристоф Герелль и Франк Онора.

    «Марсель» — «Брест». Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.00, победа «Бреста» — 4.20, ничья — 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Обе команды переживают далеко не лучшие времена, и последние результаты лишь подтверждают данный факт.

    Провансальцам с трудом даются победы, но недавний успех во встрече с «Ренном», как нам кажется, способен придать им нужный импульс.

    Главные преимущества «Марселя» — домашнее поле, более качественный состав и хорошая история личных встреч с «Брестом». Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также можно взять «тотал голов меньше 2,5» за 1.90, поскольку «Марсель» зачастую испытывает трудности с вскрытием плотной обороны.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Леванте — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Брест» 13.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.00.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры