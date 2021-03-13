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    «Динамо» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 2.07) на чемпионат России по футболу 13 марта 2021 года

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    «Спартак»
    В субботу, 13 марта, в рамках 22-го тура РПЛ «Динамо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19:00 по мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Динамо»

    На зимних сборах «Динамо» провело 9 матчей, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения: от «Леха» (0:2) и «Сочи» (2:4). Команду покинул Константин Рауш, из аренды вернулся Данил Липовой.

    В матче 1/8 финала Кубка России бело-голубые одержали домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме (первый — с пенальти за игру рукой).

    Затем в матчах РПЛ «Динамо» победило на выезде заканчивавший матч вдесятером «Ахмат» (2:1), а вернувшись домой — расправилось с «Тамбовом» (2:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Бело-голубые расположились на 5-м месте с 36 очками. Разница мячей 28-22, Даниил Лесовой и Даниил Фомин забили по 4 гола.

    «Спартак»

    Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и вернули Квинси Промеса. Покинули команду Александр Кокорин и Максим Глушенков.

    «Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакора» (2:1), солигорского «Шахтера» (2:1) и «Риги» (4:0).

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  • 08/03/2021

    • «Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала столичному «Динамо» (0:2).

    Затем в рамках РПЛ красно-белые дома проиграли «Рубину» (0:2), а в последнем матче разгромили на своем поле «Краснодар» (6:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 21 тура чемпионата России «Спартак» с 38 очками на 3-м месте, отставая от «Зенита» на 4 балла. Разница мячей 39-24, Йордан Ларссон забил 10 голов, 9 у Понсе,еще 7 забил Соболев.

    «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Спартака» — 2.80.

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    В первом круге «Спартак» ушел от домашнего поражения — 1:1. В 5 последних матчах между командами «Динамо» одержало одну победу, а «Спартак» — две.

    «Спартак» в 5 выездах к «Динамо» трижды победил и раз сыграл вничью, но мы прогнозируем, что бело-голубые не проиграют дома.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.90 и ТМ 2,5 за 1.73.

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