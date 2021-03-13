В субботу, 13 марта, в рамках 22-го тура РПЛ «Динамо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19:00 по мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

На зимних сборах «Динамо» провело 9 матчей, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения: от «Леха» (0:2) и «Сочи» (2:4). Команду покинул Константин Рауш, из аренды вернулся Данил Липовой.

В матче 1/8 финала Кубка России бело-голубые одержали домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме (первый — с пенальти за игру рукой).

Затем в матчах РПЛ «Динамо» победило на выезде заканчивавший матч вдесятером «Ахмат» (2:1), а вернувшись домой — расправилось с «Тамбовом» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Бело-голубые расположились на 5-м месте с 36 очками. Разница мячей 28-22, Даниил Лесовой и Даниил Фомин забили по 4 гола.

«Спартак»

Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и вернули Квинси Промеса. Покинули команду Александр Кокорин и Максим Глушенков.

«Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакора» (2:1), солигорского «Шахтера» (2:1) и «Риги» (4:0).

«Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала столичному «Динамо» (0:2).

Затем в рамках РПЛ красно-белые дома проиграли «Рубину» (0:2), а в последнем матче разгромили на своем поле «Краснодар» (6:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 21 тура чемпионата России «Спартак» с 38 очками на 3-м месте, отставая от «Зенита» на 4 балла. Разница мячей 39-24, Йордан Ларссон забил 10 голов, 9 у Понсе,еще 7 забил Соболев.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Спартака» — 2.80.

В первом круге «Спартак» ушел от домашнего поражения — 1:1. В 5 последних матчах между командами «Динамо» одержало одну победу, а «Спартак» — две.

«Спартак» в 5 выездах к «Динамо» трижды победил и раз сыграл вничью, но мы прогнозируем, что бело-голубые не проиграют дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.90 и ТМ 2,5 за 1.73.