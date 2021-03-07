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    «Динамо» прибавит после перерыва

    «Динамо» — «Тамбов». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, РПЛ, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Тамбов»
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    Антон Шунин
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Тамбовом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 марта, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:30 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.30
  • 2
  • 22.00
  • Ставка!
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    «Динамо»

    «Динамо» в нынешнем сезоне бьется за высокие места, однако до чемпионской гонки еще не доросло. Сейчас команда занимает 6 место, имея в своем активе 33 очка.

    В минувшем туре динамовцы добыли важные три очка. На выезде москвичи одолели «Ахмат» со счетом 1:2.

    Атакует «Динамо» не столь грозно, соорудив лишь 26 мячей в 20 матчах. При этом оборона команды довольно надежна (22 пропущенных мяча).

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    Отставание от 2 места измеряется лишь четырьмя пунктами. Правда, все никак не может набрать оптимальные кондиции форвард Николай Комличенко, на которого очень рассчитывали накануне чемпионата.

    «Тамбов»

    Для «Тамбова» нынешний сезон проходит по сценарию голливудских фильмов ужасов. Еще пару-тройку недель назад было абсолютно непонятно, доиграют ли «волки» чемпионат.

    Доиграют! Однако состав команды формируется, будто списанный со слов из старого известного хита: «Я его слепила из того, что было».

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    • Между тем, нет никаких шансов увидеть эту команду в следующем сезоне вообще где-то. Вероятнее всего, летом «Тамбов» прекратит свое существование, а вместо него в ПФЛ будет заявлен новый клуб.

    Сейчас же команда занимает последнее место с 13 очками в активе. Ну, а в минувшем туре тамбовцы дома уступили «Ротору» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.14, на ничью за 9.10, а на «Тамбов» — за 25.00

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    Хозяева не допустят недооценки соперника, и наверняка с первых минут пойдут в атаку.

    «Тамбов» будет бороться разве что за клубный престиж, и вряд ли сумеет отобрать очки у динамовцев.

    «Волки» могут продержаться первый тайм, но после перерыва хозяева возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.82

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