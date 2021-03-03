3 марта «Уфа» на своем стадионе «Нефтяник» примет «Урал» из Екатеринбурга в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток будет дан в 12:00 по мск. «Уфа» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа», которая в прошлом розыгрыше Кубка России была выбита на этапе 1/8 финала московским ЦСКА (0:1), в этом розыгрыше стартовала с группового раунда.

На этой стадии башкирский коллектив в одной компании с «Ленинградцем» и «Чертаново» выиграл обе встречи с общим счетом 5:0 и стал победителем своей группы.

В новом году уфимцы успели провести только один официальный поединок. На прошедших выходных они потерпели гостевое поражение от «Химок» со счетом 1:2, забив свой гол на последних минутах встречи.

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В турнирной таблице РПЛ «Уфа» по итогам 20 туров с 13 очками идут на 15 строке, отставая на балл от зоны переходных матчей и аж на девять от 13 безопасной позиции.

«Урал»

«Урал» в прошлом кубковом розыгрыше добрался до полуфинала, уступив дорогу в финал «Химкам», проиграв им на своей территории со счетом 1:3.

Этот турнир Кубка России «шмели» начали с группового этапа, на котором поочередно обыграли на выезде ульяновскую «Волгу» (3:0) и московский «Велес» (3:1), заняв первое место.

Накануне клуб из Екатеринбурга провел первый поединок после зимнего перерыва в чемпионате России, где добился выездной ничьей с «Краснодаром», сыграв 2:2, ведя в счете до 85-й минуты.

По итогам 20 туров чемпионата страны «Урал» находится с 22 баллами на 12 месте в турнирной таблице, оторвавшись на пять очков от зоны переходных матчей и на восемь от прямого вылета.

В первом круге этого розыгрыша РПЛ «Урал» обыграл на выезде «Уфу» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «шмели» дома одолели уфимцев (3:2), а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.65, победа «Урала» — 3.10, ничья — 2.95.

Проход: «Уфы» — 1.81; «Урала» — 2.00.

В последних пяти очных встречах этих клубов забивали обе стороны. Прогнозируем, что на этот раз эта тенденция прервется. Наша ставка на данный матч — обе забьют: нет.