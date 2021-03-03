«Эссен» сыграет на своем поле с «Хольштайном» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 20:30 мск. «Эссен» — «Хольштайн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эссен»

«Эссен» уже сотворил гиперсенсацию. Шутка ли, в четвертьфинал Кубка Германии пробрался клуб из четвертого дивизиона!

Сейчас команда занимает там 2 место, имея в своем активе 54 очка. Но, главное, «Эссен» отличился в Кубке страны, оставив за бортом турнира таких оппонентов, как «Байер», «Фортуна» и «Арминия».

В предыдущем раунде в дополнительное время были пройдены «фармацевты» (2:1). Успех для «Эссена» — исторический.

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Против «Хольштайна» команда в последний раз играла еще 15 лет назад. Причем последнее свидание как раз осталось за «Эссеном» (2:1).

«Хольштайн»

«Хольштайн» выступает во Второй Бундеслиге. И как выступает! Команда сейчас находится в зоне прямого выхода в элитный дивизион.

Сейчас команда из Киля занимает 2 место в турнирной таблице с 45 очками в активе. При этом атака «Хольштайна» выглядит не столь грозно: всего 37 голов в 23 поединках.

А вот обороняется «Хольштайн» куда более успешно. В 23 матчах команда пропустила 21 мяч, что является лучшим результатом во втором по рангу немецком дивизионе.

В Кубке Германии клуб из Киля уже успел пройти саму «Баварию»! Но и другой соперник, с которого «Хольштайн» снял «скальп» тоже добавляет команде уважения — крепкий «Дармштадт».

Прогноз и ставка на «Эссен» — «Хольштайн»

Букмекеры предлагают поставить на «Хольштайн» за 1.67, на ничью за 4.05, а на «Эссен» — за 4.90

Хозяева уже совершили героический прорыв, так что за поражение их никто не пожурит.

Гости и классом выше, и вообще, борются за выход в элитный дивизион.

Гости выше классом, что и станет решающим фактором их победы в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Хольштайна» с коэффициентом 1.67