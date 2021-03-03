В среду, 3 марта, в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своем стадионе «Альянц Ривьера» примет «Ним». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Ницца» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

По итогам 27 сыгранных туров «Ницца» с 32 набранными очка занимает 12 место в турнирной таблице Лиги 1, опережая на семь баллов опасную зону.

В минувшем игровом дне «орлята» на выезде смогли переиграть «Ренн» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали свою серию из трех поражений подряд в рамках чемпионата страны.

В этот неудачный период «гимназисты» потерпели домашнее фиаско от «Метца» (1:2), а также на выезде были повержены ПСЖ (1:2) и «Марселем» (2:3). К слову, сейчас у них 10-матчевая бескомпромиссная серия.

Все прогнозы на Лигу 1

В домашних встречах текущего розыгрыша Лиги 1 «Ницца» набрала только 11 очков, трижды победив при двух мировых результатах и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 14:24.

«Ним»

«Ним» в отрезке последних четырех встреч чемпионата Франции смог разжиться десятью набранными очками, трижды победив при одной мировой. Ничья была в минувшем туре дома с «Нантом» (1:1).

Перед этим «крокодилы» на выезде справились с «Дижоном», выиграв 2:0, а затем они поочередно положили на лопатки в домашних встречах «Бордо» (2:0) и «Лорьян» (1:0).

Благодаря этой удачной серии «красно-белые» заработали 25 баллов и поднялись на 18 место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от 17 спасительной строки всего лишь на один пункт.

Вне родных стен «Ним» в текущем первенстве набрал больше очков, чем дома (14 из 25). Коллектив победил в четырех встречах, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 10:24.

В первом круге «Ницца» в гостях обыграла «Нима» (2:0), а затем обыграла его и в Кубке Франции со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.76.

На викторию «Нима» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.90.

Прогнозируем, что ожившие в последнее время «крокодилы» смогут устоять с неубедительной в родных стенах «Ниццей». Наша ставка на эту игру — Х2.