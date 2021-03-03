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    «Крокодилы» продолжат свой подъем?

    «Ницца» — «Ним». Прогноз и ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Франции, 3 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ним Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ним»
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    Биргер Мелинг
    В среду, 3 марта, в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своем стадионе «Альянц Ривьера» примет «Ним». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Ницца» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 21:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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    «Ницца»

    По итогам 27 сыгранных туров «Ницца» с 32 набранными очка занимает 12 место в турнирной таблице Лиги 1, опережая на семь баллов опасную зону.

    В минувшем игровом дне «орлята» на выезде смогли переиграть «Ренн» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали свою серию из трех поражений подряд в рамках чемпионата страны.

    В этот неудачный период «гимназисты» потерпели домашнее фиаско от «Метца» (1:2), а также на выезде были повержены ПСЖ (1:2) и «Марселем» (2:3). К слову, сейчас у них 10-матчевая бескомпромиссная серия.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В домашних встречах текущего розыгрыша Лиги 1 «Ницца» набрала только 11 очков, трижды победив при двух мировых результатах и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 14:24.

    «Ним»

    «Ним» в отрезке последних четырех встреч чемпионата Франции смог разжиться десятью набранными очками, трижды победив при одной мировой. Ничья была в минувшем туре дома с «Нантом» (1:1).

    Перед этим «крокодилы» на выезде справились с «Дижоном», выиграв 2:0, а затем они поочередно положили на лопатки в домашних встречах «Бордо» (2:0) и «Лорьян» (1:0).

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    • Благодаря этой удачной серии «красно-белые» заработали 25 баллов и поднялись на 18 место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от 17 спасительной строки всего лишь на один пункт.

    Вне родных стен «Ним» в текущем первенстве набрал больше очков, чем дома (14 из 25). Коллектив победил в четырех встречах, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 10:24.

    В первом круге «Ницца» в гостях обыграла «Нима» (2:0), а затем обыграла его и в Кубке Франции со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Нима» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.90.

    Прогнозируем, что ожившие в последнее время «крокодилы» смогут устоять с неубедительной в родных стенах «Ниццей». Наша ставка на эту игру — Х2.

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