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    Прекратит ли «Лацио» безвыигрышную серию «Болоньи»?

    «Болонья» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 27 февраля 2021 года

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    «Лацио» идет на шестом месте
    В матче 24 тура итальянской Серии А «Болонья» на стадионе «Ренато Даль'Ара» примет «Лацио». Игра запланирована на 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Февраля 2021 года
    Болонья
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    •  Болонья 20:00 Лацио Лацио
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    «Болонья»

    «Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А 25 баллами.

    На счету «красно-синих» шесть побед, семь ничьих и десять поражений в 23 сыгранных турах.

    В конце января подопечные Синиши Михайловича проиграла «Ювентусу» (0:2) и «Милану» (1:2), но затем обыграли «Парму» (3:0) и разошлись миром с «Беневенто» (1:1).

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    В прошлом туре «россоблу» снова сыграли вничью — против «Сассуоло» (1:1). Таким образом, их беспроигрышная серия составила три матча.

    «Лацио»

    «Лацио» в нынешнем сезоне по традиции находится в группе лидеров. В Серии А римляне намерены, как минимум, попасть в первую четверку.

    В последнем своем матче «лациале» добились минимального успеха, когда дома была обыграна крепкая «Сампдория» (1:0). Теперь «Орлы» идут на шестом месте.

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    • Посреди этой недели «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Баварии» (1:4) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Таким образом, римляне потерпели три поражения в шести предыдущих матчах во всех турнирах при трех победах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, равно и как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.

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