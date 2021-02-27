«Болонья»
«Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А 25 баллами.
На счету «красно-синих» шесть побед, семь ничьих и десять поражений в 23 сыгранных турах.
В конце января подопечные Синиши Михайловича проиграла «Ювентусу» (0:2) и «Милану» (1:2), но затем обыграли «Парму» (3:0) и разошлись миром с «Беневенто» (1:1).
В прошлом туре «россоблу» снова сыграли вничью — против «Сассуоло» (1:1). Таким образом, их беспроигрышная серия составила три матча.
«Лацио»
«Лацио» в нынешнем сезоне по традиции находится в группе лидеров. В Серии А римляне намерены, как минимум, попасть в первую четверку.
В последнем своем матче «лациале» добились минимального успеха, когда дома была обыграна крепкая «Сампдория» (1:0). Теперь «Орлы» идут на шестом месте.
Посреди этой недели «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Баварии» (1:4) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, римляне потерпели три поражения в шести предыдущих матчах во всех турнирах при трех победах.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, равно и как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.