В матче 24 тура итальянской Серии А «Болонья» на стадионе «Ренато Даль'Ара» примет «Лацио». Игра запланирована на 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А 25 баллами.

На счету «красно-синих» шесть побед, семь ничьих и десять поражений в 23 сыгранных турах.

В конце января подопечные Синиши Михайловича проиграла «Ювентусу» (0:2) и «Милану» (1:2), но затем обыграли «Парму» (3:0) и разошлись миром с «Беневенто» (1:1).

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В прошлом туре «россоблу» снова сыграли вничью — против «Сассуоло» (1:1). Таким образом, их беспроигрышная серия составила три матча.

«Лацио»

«Лацио» в нынешнем сезоне по традиции находится в группе лидеров. В Серии А римляне намерены, как минимум, попасть в первую четверку.

В последнем своем матче «лациале» добились минимального успеха, когда дома была обыграна крепкая «Сампдория» (1:0). Теперь «Орлы» идут на шестом месте.

Посреди этой недели «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Баварии» (1:4) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, римляне потерпели три поражения в шести предыдущих матчах во всех турнирах при трех победах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, равно и как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.