«Вердер» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 22:30 мск. «Вердер» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» в нынешнем сезоне традиционно ни на что не претендует. Сейчас команда занимает 12 место, имея в своем активе 23 очка.

Команда атакует не особо результативно, забив 24 гола в 21 матче. При этом оборона «Вердера» действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 31 пропущенного мяча.

В предыдущем своем матче бременцы крупно проиграли. На выезде «музыкантов» просто-таки раздавил «Хоффенхайм» (4:0).

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Поединки против «Айнтрахта» для команды проходят откровенно безуспешно. Из пяти последних матчей команда уступила в двух при трех ничьих.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф в минувшем туре чемпионата добыл победу, и какую! Дома был обыгран действующий чемпион и лидер «Бавария» (2:1).

Сейчас команда занимает высокое 4 место в турнирной таблице с 42 очками в активе. При этом атака «Айнтрахта» выглядит великолепно: в 22 матчах забито 45 мячей.

А вот пропускает «Айнтрахт» Ф многовато. 30 мячей в 22 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями даже минимальный подъем вверх будет проблематичен.

Сейчас гандикап от пятого места измеряется пятью очками. Не мудрено, ведь франкфуртцы могут похвастать серией из пяти побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.86, на ничью за 3.87, а на «Вердер» — за 4.25

Хозяев явно лихорадит, и оказать сопротивление сильному оппоненту будет задачей весьма непростой.

«Айнтрахт» будет максимально настроен продлить свою победную серию.

Гости результативны в атаке, к тому же успешно играют с бременцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 1.86