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    Левантийцы с басками начнут матч результативно?

    «Леванте» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Примера, 26 февраля 2021 года

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    Икер Муниаин
    «Леванте» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Февраля 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» в нынешнем сезоне традиционно ни на что не претендует. Сейчас команда занимает 8 место, имея в своем активе 31 набранный балл.

    Команда атакует не особо результативно, забив 34 гола в 24 матчах. При этом оборона «Леванте» действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 33 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче левантийцы совершили сенсацию со знаком плюс. На выезде команда переиграла лидера Примеры «Атлетико» (0:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Поединки против «Атлетика» для команды проходят откровенно безуспешно. Из пяти последних матчей команда уступила в четырех при одной ничьей. Последняя случилась как раз в нынешнем сезоне в рамках полуфинала Кубка Испании.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в минувшем туре чемпионата сыграл вничью. Дома баски не сумели одолеть «Вильярреал» (1:1).

    Сейчас команда занимает вполне рутинное для себя 10 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. При этом атака «Атлетика» выглядит традиционно скромно: в 23 матчах забито 33 мяча.

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    • А вот пропускает «Атлетик» не так много. 27 мячей в 23 матчах — довольно неплохой результат, как для середняка лиги.

    Нынешнее положение для команды привычное, как снег на Северном полюсе. Еврокубковое 6 место выглядит маловероятным, а о вылете — и говорить не приходится. Стабильность — вот кредо «Атлетика»!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.44, на ничью за 3.10, а на «Леванте» — за 3.15

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    Хозяева проводят весьма симпатичный турнирный отрезок, и явно намереваются победить басков.

    «Атлетик» никому за здорово живешь не сдается, вот и в этой встрече будет бороться за пополнение очкового багажа.

    Очные встречи этих команд редко проходят без голов. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61

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