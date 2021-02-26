«Леванте»
«Леванте» в нынешнем сезоне традиционно ни на что не претендует. Сейчас команда занимает 8 место, имея в своем активе 31 набранный балл.
Команда атакует не особо результативно, забив 34 гола в 24 матчах. При этом оборона «Леванте» действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 33 пропущенных мячей.
В предыдущем своем матче левантийцы совершили сенсацию со знаком плюс. На выезде команда переиграла лидера Примеры «Атлетико» (0:2).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Поединки против «Атлетика» для команды проходят откровенно безуспешно. Из пяти последних матчей команда уступила в четырех при одной ничьей. Последняя случилась как раз в нынешнем сезоне в рамках полуфинала Кубка Испании.
«Атлетик»
«Атлетик» в минувшем туре чемпионата сыграл вничью. Дома баски не сумели одолеть «Вильярреал» (1:1).
Сейчас команда занимает вполне рутинное для себя 10 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. При этом атака «Атлетика» выглядит традиционно скромно: в 23 матчах забито 33 мяча.
А вот пропускает «Атлетик» не так много. 27 мячей в 23 матчах — довольно неплохой результат, как для середняка лиги.
Нынешнее положение для команды привычное, как снег на Северном полюсе. Еврокубковое 6 место выглядит маловероятным, а о вылете — и говорить не приходится. Стабильность — вот кредо «Атлетика»!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.44, на ничью за 3.10, а на «Леванте» — за 3.15
Хозяева проводят весьма симпатичный турнирный отрезок, и явно намереваются победить басков.
«Атлетик» никому за здорово живешь не сдается, вот и в этой встрече будет бороться за пополнение очкового багажа.
Очные встречи этих команд редко проходят без голов. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61