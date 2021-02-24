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    Поднимется ли «Уотфорд» на второе место?

    «Блэкберн» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 24 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Уотфорд»
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    «Уотфорд» идет на третьем месте
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 32 тура второго дивизиона страны Чемпионшипа. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Февраля 2021 года
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    •  Блэкберн Роверс 22:45 Уотфорд Уотфорд
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    «Блэкберн»

    После 30 сыгранных матчей «Блэкберн» с 39 очками занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на 10 пунктов.

    В минувшем игровом дне первенства «бродяги» проиграли в Ноттингеме одноименному клубу со счетом 0:1. Это фиаско стало для них четвертым кряду.

    Предыдущая победа коллектива был одердана на своей территории над «Лутон Таун» — 1:0. Она датирована еще 30 января.

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    До того команда выиграла два матча в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. При этом по ходу данной серии она лишь раз проиграла.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает третье место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.

    Команда атакует не столь результативно — лишь 40 голов в 31 матче. При этом оборона «Шершней» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 21 раз.

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    • В трех предыдущих поединках команда одержала три победы кряду. Среди них, совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.

    После этого она уже с минимальной разницей переиграла «Престон» (1:0) и «Дерби Каунти» (2:1). Ее отставание от второй строчки, что в зоне плей-офф, измеряется худшей, чем у «Брентфорда» разницей мячей — +19 и +22.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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