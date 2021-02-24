«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 32 тура второго дивизиона страны Чемпионшипа. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

После 30 сыгранных матчей «Блэкберн» с 39 очками занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на 10 пунктов.

В минувшем игровом дне первенства «бродяги» проиграли в Ноттингеме одноименному клубу со счетом 0:1. Это фиаско стало для них четвертым кряду.

Предыдущая победа коллектива был одердана на своей территории над «Лутон Таун» — 1:0. Она датирована еще 30 января.

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До того команда выиграла два матча в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. При этом по ходу данной серии она лишь раз проиграла.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает третье место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.

Команда атакует не столь результативно — лишь 40 голов в 31 матче. При этом оборона «Шершней» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 21 раз.

В трех предыдущих поединках команда одержала три победы кряду. Среди них, совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.

После этого она уже с минимальной разницей переиграла «Престон» (1:0) и «Дерби Каунти» (2:1). Ее отставание от второй строчки, что в зоне плей-офф, измеряется худшей, чем у «Брентфорда» разницей мячей — +19 и +22.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.