«Блэкберн»
После 30 сыгранных матчей «Блэкберн» с 39 очками занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на 10 пунктов.
В минувшем игровом дне первенства «бродяги» проиграли в Ноттингеме одноименному клубу со счетом 0:1. Это фиаско стало для них четвертым кряду.
Предыдущая победа коллектива был одердана на своей территории над «Лутон Таун» — 1:0. Она датирована еще 30 января.
До того команда выиграла два матча в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. При этом по ходу данной серии она лишь раз проиграла.
«Уотфорд»
«Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает третье место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.
Команда атакует не столь результативно — лишь 40 голов в 31 матче. При этом оборона «Шершней» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 21 раз.
В трех предыдущих поединках команда одержала три победы кряду. Среди них, совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.
После этого она уже с минимальной разницей переиграла «Престон» (1:0) и «Дерби Каунти» (2:1). Ее отставание от второй строчки, что в зоне плей-офф, измеряется худшей, чем у «Брентфорда» разницей мячей — +19 и +22.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.