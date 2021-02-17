«Леванте» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках отложенного 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 21:00 мск. «Леванте» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» нынешний сезон проводит на приличном для себя уровне, ведь нынешнее 11 место однозначно стоит считать неплохой диспозицией.

В активе у «Леванте» 27 очка в 22 матчах. При этом атака команды довольно результативна — 31 результативный удар.

Тем не менее, в трех предыдущих матчах «Лягушки» не смогли победить. В прошлом туре они уступили «Осасуне» (0:1), а перед этим сыграли в Кубке Испании с «Атлетиком» (1:1).

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Еще раньше «Леванте» дома потеряла очки. Ничья с «Гранадой» (2:2) стала обидной, ведь второй мяч левантийцы пропустили уже в компенсированное время.

«Атлетико»

«Атлетико» продолжает уверенно лидировать в таблице. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

Тем не менее, в позапрошлом туре произошла первая за восемь матчей первенства осечка, когда в домашнем матче мадридцы не смогли обыграть «Сельту» (2:2).

В прошлом туре «Матрасники» вернулись на победный путь, одолев на выезде «Гранаду» (2:1). Таким образом, отрыв от второго «Реала» составляет пять очков при двух матчах в запасе.

Всего клуб выиграл 10 из 12 прошлых поединков во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом «Атлетико», победа которого оценивается в 1,83.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.