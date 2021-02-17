«Леванте»
«Леванте» нынешний сезон проводит на приличном для себя уровне, ведь нынешнее 11 место однозначно стоит считать неплохой диспозицией.
В активе у «Леванте» 27 очка в 22 матчах. При этом атака команды довольно результативна — 31 результативный удар.
Тем не менее, в трех предыдущих матчах «Лягушки» не смогли победить. В прошлом туре они уступили «Осасуне» (0:1), а перед этим сыграли в Кубке Испании с «Атлетиком» (1:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Еще раньше «Леванте» дома потеряла очки. Ничья с «Гранадой» (2:2) стала обидной, ведь второй мяч левантийцы пропустили уже в компенсированное время.
«Атлетико»
«Атлетико» продолжает уверенно лидировать в таблице. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.
Тем не менее, в позапрошлом туре произошла первая за восемь матчей первенства осечка, когда в домашнем матче мадридцы не смогли обыграть «Сельту» (2:2).
В прошлом туре «Матрасники» вернулись на победный путь, одолев на выезде «Гранаду» (2:1). Таким образом, отрыв от второго «Реала» составляет пять очков при двух матчах в запасе.
Всего клуб выиграл 10 из 12 прошлых поединков во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом «Атлетико», победа которого оценивается в 1,83.
Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.