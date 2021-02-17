«Барнсли»
«Барнсли» в нынешнем сезоне не претендует на выход в АПЛ. Скорее всего, этот чемпионат для команды Валерьена Исмаэля будут временем подготовки к новым свершениям.
Команда атакует не столь результативно — лишь 31 гол в 28 матчах. При этом оборона «Барнсли» действует не столь убедительно — 34 пропущенных мяча.
В предыдущем своем матче команда сотворила настоящую сенсацию. В гостях команда Исмаэля оставила с носом лидера лиги «Брентфорд» (0:2).
Поединки против «Блэкберн Роверс» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла три при двух поражениях.
«Блэкберн Роверс»
«Блэкберн Роверс» в минувшем туре Чемпионшип дома умудрился проиграть. Причем матч с «Престоном» изначально складывался не в пользу команды, что вылилось в итоговые 1:2.
Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака у «Блэкберн Роверс» великолепна: забито уже 42 мяча в 28 встречах.
Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Бродяги» борются за попадание в плей-офф, но конкуренты слишком оторвались.
Между тем, шансы оказаться в искомой шестерке у «Блэкберна» имеются. Для этого нужно лишь продолжать удачно атаковать, и не помешало бы поправить дела в обороне.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 2.60, на ничью за 3.30, а на «Блэкберн Роверс» — за 2.75
«Барнсли» в минувшем туре обыграл лидера дивизиона, так что явно постарается добить успеха и в родных стенах.
«Блэкберн Роверс» нестабилен, однако с атакой у «бродяг» полный порядок.
Середняки Чемпионшип еще имеют шансы попасть в плей-офф, так что явно планируют активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61