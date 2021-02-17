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    «Барнсли» — «Блэкберн Роверс». Прогноз и ставка (к. 1.61) на футбол, Чемпионшип, 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Блэкберн Роверс»
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    Харви Эллиотт
    «Барнсли» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 22:45 мск. «Барнсли» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Февраля 2021 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 22:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Барнсли»

    «Барнсли» в нынешнем сезоне не претендует на выход в АПЛ. Скорее всего, этот чемпионат для команды Валерьена Исмаэля будут временем подготовки к новым свершениям.

    Команда атакует не столь результативно — лишь 31 гол в 28 матчах. При этом оборона «Барнсли» действует не столь убедительно — 34 пропущенных мяча.

    В предыдущем своем матче команда сотворила настоящую сенсацию. В гостях команда Исмаэля оставила с носом лидера лиги «Брентфорд» (0:2).

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    Поединки против «Блэкберн Роверс» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла три при двух поражениях.

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» в минувшем туре Чемпионшип дома умудрился проиграть. Причем матч с «Престоном» изначально складывался не в пользу команды, что вылилось в итоговые 1:2.

    Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака у «Блэкберн Роверс» великолепна: забито уже 42 мяча в 28 встречах.

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    • Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Бродяги» борются за попадание в плей-офф, но конкуренты слишком оторвались.

    Между тем, шансы оказаться в искомой шестерке у «Блэкберна» имеются. Для этого нужно лишь продолжать удачно атаковать, и не помешало бы поправить дела в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 2.60, на ничью за 3.30, а на «Блэкберн Роверс» — за 2.75

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    «Барнсли» в минувшем туре обыграл лидера дивизиона, так что явно постарается добить успеха и в родных стенах.

    «Блэкберн Роверс» нестабилен, однако с атакой у «бродяг» полный порядок.

    Середняки Чемпионшип еще имеют шансы попасть в плей-офф, так что явно планируют активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61

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