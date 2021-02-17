«Барнсли» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 22:45 мск. «Барнсли» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» в нынешнем сезоне не претендует на выход в АПЛ. Скорее всего, этот чемпионат для команды Валерьена Исмаэля будут временем подготовки к новым свершениям.

Команда атакует не столь результативно — лишь 31 гол в 28 матчах. При этом оборона «Барнсли» действует не столь убедительно — 34 пропущенных мяча.

В предыдущем своем матче команда сотворила настоящую сенсацию. В гостях команда Исмаэля оставила с носом лидера лиги «Брентфорд» (0:2).

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Поединки против «Блэкберн Роверс» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла три при двух поражениях.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» в минувшем туре Чемпионшип дома умудрился проиграть. Причем матч с «Престоном» изначально складывался не в пользу команды, что вылилось в итоговые 1:2.

Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака у «Блэкберн Роверс» великолепна: забито уже 42 мяча в 28 встречах.

Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Бродяги» борются за попадание в плей-офф, но конкуренты слишком оторвались.

Между тем, шансы оказаться в искомой шестерке у «Блэкберна» имеются. Для этого нужно лишь продолжать удачно атаковать, и не помешало бы поправить дела в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 2.60, на ничью за 3.30, а на «Блэкберн Роверс» — за 2.75

«Барнсли» в минувшем туре обыграл лидера дивизиона, так что явно постарается добить успеха и в родных стенах.

«Блэкберн Роверс» нестабилен, однако с атакой у «бродяг» полный порядок.

Середняки Чемпионшип еще имеют шансы попасть в плей-офф, так что явно планируют активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61